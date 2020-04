YouTube se une a Sundance, Cannes, TIFF y más para crear un festival de cine digital gratuito

Para proveer a los amantes del cine del mejor material cinematográfico ante la pandemia mundial que ya causó la suspensión de algunos de los más grandes festivales, YouTube se unió a 20 socios de festivales internacionales para lanzar un festival digital gratuito.

Así como lo lees: el innovador festival digital que llevará por nombre We Are One: A Global Film Festival durará 10 días y será producido por Tribeca Enterprises de Nueva York. Comenzará el viernes 29 de mayo y se extenderá hasta el domingo 7 de junio.

Algunos de los festivales asociados son los siguientes: Festival Internacional de Cine de Cannes, el Festival Internacional de Cine de Toronto, el Festival de Cine de Tribeca, el Festival Internacional de Cine de Sundance, el Festival de cine de Venecia, entre otros.

Y aunque el evento digital deja por fuera el festival SXSW — el cual organizará una versión virtual de su evento por Amazon — el evento organizado por YouTube contará con una variedad de programación, incluyendo largometrajes, cortometrajes, documentales, música, comedia y paneles de discusión.

Pese a que la programación no ha sido anunciada, el principal motivo para llevar a cabo el evento de forma digital es recaudar fondos para la Organización Mundial de la Salud. Así que muy atentos a lo que será el line-up — mientras tanto, un abrebocas de lo que será We Are One.

