“Yo! MTV Raps” regresa a la televisión con un nuevo trailer, presentadores y estrellas del hip-hop en Paramount Plus

El clásico programa de MTV dedicado al hip-hop, Yo! MTV Raps, volverá a nuestras pantallas muy pronto… pero no en su canal original. De acuerdo con un reporte de Variety, el show tendrá su nueva edición en la plataforma de streaming Paramount Plus, que también estará reviviendo programas como MTV Unplugged y VH1’s Behind the Music.

“¡Estamos encantados de reinventar algunas de nuestras franquicias musicales más históricas e impactantes, como Behind the Music y Yo! MTV Raps, para Paramount Plus”, dijo Bruce Gilmer, presidente de música, talento musical, programación y eventos de ViacomCBS. “Además, nos asociaremos con algunos de los nombres más importantes de la industria musical para llevar contenido exclusivo y único a la plataforma”.

El renovado Yo! MTV Raps tendrá un formato similar al original, con segmentos presentados, actuaciones en directo y más. En esta oportunidad, los animadores del espacios serán el rapero de batalla Conceited y la reconocida deejay DJ Diamond Kutz. Junto a los anfitriones para llevar la serie a nuevas cotas, aparecerán nombres como Freddie Gibbs, IDK, JID, Latto, Saba, Shenseea, Tee Grizzley y Trina en esta primera temporada.

La serie fue presentada originalmente por Fab 5 Freddy antes de que Doctor Dre, Ed Lover y T Money se convirtieran en presentadores (aunque Freddy siguió presentando el programa los fines de semana). El episodio piloto de la serie fue presentado por Run-DMC, y el show contó con apariciones de raperos como Tupac Shakur, N.W.A, Public Enemy, LL Cool J, Ice-T, De La Soul, Wu-Tang Clan, House of Pain y hasta Cypress Hill.

Se espera que regreso de Yo! MTV Raps en las pantallas sea el próximo 24 de mayo, mientras que para los fans de la serie original o para los que vinieron después, pero que quieren ver los inolvidables momentos musicales, Paramount+ está a punto de lanzar cincuenta episodios del archivo el 5 de mayo en preparación del comeback del show. A continuación, les dejamos el primer teaser tráiler del programa,

