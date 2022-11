“When You Finish Saving The World”: Jesse Eisenberg debuta como director para A24 con un drama protagonizado por Finn Wolfhard y Julianne Moore

Jesse Eisenberg debuta como director para al distribuidora A24, que dejó caer hoy el tráiler de su ópera prima, una cinta llamada When You Finish Saving The World, en donde una madre y un hijo parecen tener una tensa relación con su hijo adolescente. Escrita y dirigida por Eisenberg y protagonizada por Julianne Moore y Finn Wolfhard de Stranger Things, When You Finish Saving The World es esencialmente un drama familiar cómico sobre una madre y un hijo que intentan llenar los vacíos de cómo ya no encajan con otras personas. La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2022 y también fue la película de apertura en la Semana de la Crítica de Cannes 2022.

Esta es la sinopsis oficial: “Evelyn y su inconsciente hijo Ziggy buscan sustitutos del uno para el otro, mientras Evelyn intenta desesperadamente ser la madre de un adolescente sin pretensiones en su refugio, mientras Ziggy se desvive por una joven brillante en la escuela”. Producida por Ali Herting, Dave McCary y Emma Stone, además de Julianne Moore y Finn Wolfhard en los papeles principales, la también cuenta con un elenco conformado por Alisha Boe, Jay O. Sanders, Billy Bryk y Eleonore Hendricks.

A24 estrenará el debut de Eisenberg como director el 20 de enero de 2023. Dale un vistazo al tráiler a continuación.

