“What We Do in the Shadows” vuelve con más humor y sangre en el trailer de su nueva temporada

What We Do in the Shadows es de esos proyectos que rayan en lo absurdo, pero es precisamente esa cualidad lo que hace que resalte por encima del resto y se vuelve en ese placer culposo, bien sea la película de Taika Waititi de 2014 o la serie de televisión en formato de falso documental.

Precisamente la serie que sigue la historia de tres vampiros en la ciudad de Nueva York que han sido compañeros de habitación durante cientos de años, se prepara para el estreno de su segunda temporada esta semana.

En un avance extendido vemos algunas de las escenas de la nueva temporada, así como a los actores Matt Berry, Kayvan Novak, Natasia Demetriou, Gavey Guillén y Mark Proksch comentando sobre la evolución de sus personajes y la relación entre ellos.

Uno de los personajes que promete sufrir un cambio es el de Guillermo (interpretado por Guillén), quien se encontrará en una encrucijada en algún momento de la temporada.

Uno de los cambios seguros que veremos es que Beanie Feldstein (Booksmart) no regresará para esta segunda temporada debido a los diversos proyectos que tiene en el cine. Sin embargo, para compensar su ausencia en esta temporada veremos diversos cameos de actores que formarán parte de la historia, uno de los que ya fue confirmado es Mark Hamill, pero aún se desconoce el rol que tendrá.

La segunda temporada de What We Do in the Shadows se estrenará este 15 de abril a través de FX y se podrá disfrutar en Hulu a partir del día siguiente. Acá te dejamos el trailer extendido con detalles de la nueva temporada.

