Warner Bros podría pausar los proyectos de Ezra Miller tras su arresto y sus “frecuentes crisis” en el set

Tras el incidente de la semana pasada en el que el actor Ezra Miller fue arrestado por alteración del orden público y acoso, Warner Bros. y DC parece que están discutiendo cómo seguir adelante con los futuros proyectos de Miller.

Según un reporte de Rolling Stone, los ejecutivos de Warner Bros. y DC mantuvieron una reunión de emergencia el 30 de marzo de 2022, donde discutieron el futuro de Miller con el estudio tras el arresto. El informe señala que el consenso en la sala fue “poner en pausa” cualquier proyecto futuro que involucre a Miller, incluyendo cualquier posible aparición futura en el DC Extended Universe.

Según AP, a finales de marzo una pareja local de Hawaii afirmó que después de que Miller pagara la fianza tras el incidente en el bar de karaoke, irrumpió en su habitación, les gritó obscenidades, les amenazó y luego les robó la cartera y sus pasaportes. Esta información fue revelada en la orden de alejamiento que presentaron posteriormente. Pero los roces de Miller con la ley en Hawaii son solo los últimos de un patrón de comportamiento preocupante del actor, que fue grabado asfixiando y luego empujando a una fanática en 2020, y a principios de 2022 amenazó con asesinar a un capítulo del Ku Klux Klan de Carolina del Sur en Instagram.

La compañía tendrá tiempo para decidir qué hacer con la última película de Miller, The Flash, dirigida por Andy Muschietti. La película de superhéroes fue movida recientemente de su fecha original de estreno, el 4 de noviembre de 2022, al 23 de junio de 2023. El informe también menciona que la producción de The Flash estuvo cargada de drama, y vio a Miller teniendo “frecuentes crisis” en el set que, si bien no implican ningún grito o acciones violentas, al parecer involucraron al actor perdiendo los estribos en varias ocasiones.

Miller debutó como The Flash/Barry Allen en la película Batman v Superman: Dawn of Justice de 2016 y desde entonces ha retomado el papel en Suicide Squad, Justice League, Arrow y Peacemaker.

