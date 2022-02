Una pareja de pingüinos gay logra incubar con éxito una cría, que ahora están criando juntos

Dos pingüinos Humboldt machos que adoptaron un huevo durante la temporada de cría son los nuevos y orgullosos padres adoptivos de un polluelo, y el zoológico de Nueva York donde nació dice que su primera pareja del mismo sexo que asume este papel está haciendo un “gran trabajo”. El zoológico Rosamond Gifford de Siracusa lleva años trabajando para aumentar la menguante población de pingüinos de Humboldt en libertad. Esta especie, que se encuentra en las costas de Chile y Perú en Sudamérica, está catalogada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

“Tenemos una noticia muy emocionante”, escribió el zoo en sus redes sociales, al tiempo que compartía imágenes del esponjoso polluelo marrón, que pesó 226 gramos durante su primer control de salud a principios de este mes. El polluelo nació el 1° de enero. Elmer y Lima, dos pingüinos machos de la colonia de 28 aves del zoo, recibieron el huevo para incubarlo y cuidarlo por parte de los funcionarios, que estaban preocupados porque las parejas reproductoras del zoo tenían “un historial de romper inadvertidamente sus huevos fertilizados”, según un comunicado.

El zoológico dijo que el personal dio el huevo a los pingüinos machos en un intento de aumentar las posibilidades de que el huevo finalmente eclosionara. Los dos fueron “ejemplares en todos los aspectos del cuidado de los huevos”, dijo el zoo, añadiendo que los machos se turnaron para proteger el huevo antes de que eclosionara. Ted Fox, director del zoo, dijo que no todas las parejas de pingüinos son buenas incubando huevos, y señaló que “requiere práctica”. Los machos han estado cuidando del polluelo alimentándolo y manteniéndolo caliente, acciones que, según el zoo, ponen de manifiesto que “las familias no tradicionales hacen un magnífico trabajo de crianza”. De hecho, el personal del zoológico no ha descartado la posibilidad de dar a Elmer y Lima más responsabilidades similares, diciendo que la pareja sería sin duda los principales candidatos “para criar futuros huevos”.

“El éxito de Elmer y Lima es una historia más que nuestro zoo puede compartir para ayudar a personas de todas las edades y orígenes a relacionarse con los animales”, dijo Fox. Y aunque la adopción de Elmer y Lima por parte de pingüinos del mismo sexo es una primicia para el zoológico Rosamond Gifford, otras instituciones de todo el mundo también han informado de resultados positivos con parejas del mismo sexo que acogen huevos.

En un acuario de España, dos hembras de pingüino papúa se convirtieron en madres primerizas en 2020 y se dedicaron a criar un polluelo que habían adoptado como huevo. De igual manera, Skipper y Ping, una pareja de pingüinos rey macho del zoo de Berlín, adoptaron un huevo abandonado en 2019. Un portavoz del zoológico dijo en ese momento que la pareja “se comportó como padres modelo, turnándose para mantener el huevo caliente.”

