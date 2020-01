Una dosis única de hongos alucinógenos puede tener un efecto positivo sobre la depresión durante años, según estudio

No es un secreto que los psicodélicos han ayudado a muchas personas que sufren de depresión y ansiedad, aunque las sustancias no están exentas de riesgo. Sus prometedores beneficios han allanado el camino para renovar la investigación sobre los llamados “hongos mágicos” y las formas en que pueden ayudar a las personas que no han respondido bien a otros tratamientos más tradicionales.



Ahora, las últimas investigaciones sobre este tema han descubierto que los beneficios de una sola dosis pueden persistir durante muchos años. Los detalles provienen de un nuevo estudio publicado en el Journal of Psychopharmacology, y reportado por CNN.

Los investigadores de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York dieron seguimiento a su innovador estudio de 2016 para descubrir que los pacientes de cáncer a los que se les había administrado una sola dosis del compuesto psicodélico psilocibina seguían experimentando los beneficios alrededor de media década después.

El estudio de 2016 examinó los efectos de la psilocibina combinada con psicoterapia en pacientes con cáncer. Se descubrió que para la mayoría de los pacientes, el tratamiento de dosis única había dado lugar a reducciones persistentes de la depresión y la ansiedad, así como de cosas como la angustia existencial asociada a tener cáncer.

En un estudio de seguimiento publicado esta semana, el equipo detalla los resultados en un “subconjunto de participantes” del estudio de 2016. Después de 4.5 años, los investigadores encontraron que entre el 60% y el 80% de los participantes del estudio aún experimentaban reducciones “clínicamente significativas” en la ansiedad y/o la depresión después de esa única dosis.

“Nuestros hallazgos sugieren firmemente que la terapia con psilocibina es un medio prometedor para mejorar el bienestar emocional, psicológico y espiritual de los pacientes con cáncer potencialmente mortal”, dijo el Dr. Stephen Ross, profesor asociado de psiquiatría de NYU Langone Health y autor del estudio.

Además, más del 71% de los participantes dijeron que habían experimentado “cambios positivos en sus vidas” como resultado del tratamiento único, diciendo que era “una de las cosas más significativas personalmente y espiritualmente” que habían experimentado. Los hallazgos indican que los psicodélicos combinados con la terapia pueden ser una herramienta eficaz para ayudar a los pacientes de cáncer a lidiar con la depresión y la ansiedad que pueden experimentar en relación con su condición.

