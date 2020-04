Un nuevo estudio dice que el coronavirus fue detectado en pequeñas partículas de contaminación del aire

Hace unos días, un estudio reveló que los pacientes de COVID-19 que vivían en zonas industriales de Europa con más contaminación en el aire fueron más propensos a tener complicaciones respiratorias cuando contraían la enfermedad, y ahora parece que una segunda investigación encontró partículas del nuevo coronavirus en el aire.

En un estudio preliminar, un científicos de Italia detectaron el coronavirus en partículas de la contaminación del aire. Aún no está claro si el virus es viable o capaz de causar infecciones cuando es transportado por la contaminación, según The Guardian, que publicó por primera vez los hallazgos. El estudio aún no ha sido revisado por pares, pero estudios previos y expertos sugieren que la premisa podría ser válida, y debería ser investigada más a fondo.

Si es cierto, el virus podría viajar más lejos por aire de lo que se suponía. También podría explicar la alta tasa de infección en el norte de Italia, que está muy contaminado gracias a extensas zonas industriales.

La investigación fue dirigida por Leonardo Setti de la Universidad de Bolonia. El equipo de investigación detectó un gen COVID-19 distinto en muestras de contaminación atmosférica tomadas de un sitio urbano y un sitio industrial, en la provincia de Bérgamo, cerca de Milán. El hallazgo fue respaldado por un procedimiento de prueba en un laboratorio separado e independiente.

Otras investigaciones han demostrado que la contaminación atmosférica puede transportar microbios, y que las partículas de contaminación atmosférica probablemente transportaban otros virus, incluidos los que causan la gripe aviar, el sarampión y la fiebre aftosa, informó The Guardian.

El coronavirus circula a través de gotitas en el aire que se propagan al toser o estornudar, y entra en el cuerpo a través de la boca, los ojos o la nariz. Puede permanecer viable en las superficies durante horas o días, y puede entrar directamente en los pulmones cuando se inhala.

Las gotas más grandes que transportan el virus aterrizan a menos de dos metros del portador, pero las gotas más pequeñas pueden permanecer en el aire durante más tiempo, y se desplazan más lejos. Los expertos aún no están seguros de que estas minúsculas gotitas transportadas por el aire puedan causar infecciones por coronavirus, aunque saben que el coronavirus Sars de 2003 se propagó en el aire y que el nuevo virus puede permanecer viable durante horas en minúsculas gotitas.

El profesor Jonathan Reid de la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, está investigando la transmisión aérea del coronavirus. “Tal vez no sea sorprendente que mientras están suspendidas en el aire, las pequeñas gotas puedan combinarse con partículas urbanas de fondo y ser transportadas”.

Otro experto, el profesor John Sodeau de la University College de Cork, en la República de Irlanda, dijo: “El trabajo parece plausible. Pero esa es la conclusión en este momento, y las interacciones plausibles [de partículas] no siempre son biológicamente viables y pueden no tener efecto en la atmósfera”. Dijo que el curso normal de la investigación científica podría tomar dos o tres años para confirmar tales hallazgos.

