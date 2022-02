Un menor falleció en Colombia tras comer gomitas con LSD

Recientemente, un niño de 11 años de edad falleció luego de ingerir un dulce que contenía alucinógenos en Bogotá, Colombia. La víctima fue identificada como David Santiago, quien residía en el barrio El Rincón de la localidad de Suba, reseñaron medios locales. El pequeño falleció el pasado sábado y ahora la madre del menor pide que se investigue qué pasó.

“Mi hermana y mi sobrina estaban en su puesto de tintos, allí llegó un sujeto que les regaló unas gomitas por lo que ellas las trajeron a la casa y las dejaron en la mesa”, dijo Yuli Andrea Gordillo, la madre de David. Según explica, David y su hermana Paula encontraron sobre una mesa las golosinas, y cada uno consumió una unidad. A los pocos momentos, el niño comenzó a sentirse mal.

“No siento la cara, tengo frio”: un nene murió después de comer un dulce con LSD.



Ocurrió en Bogotá, Colombia. La víctima y su hermana consumieron uno por uno los caramelos con droga y comenzaron a alucinar.https://t.co/Bd9wXBAVSC — LAVOZcomar (@LAVOZcomar) February 2, 2022

“Alrededor de 20 minutos de haberse comido la goma almorzaron, pero no pudieron porque les dio rebote; el niño empieza a decirle a mi hija que no siente la cara”, explicó la mujer. “‘Paula no siento la cara, tengo frío, llame a mi papá'”, indicó el pequeño momentos después de ingerir las gomitas.

“Mi hermana llegó hasta la casa, allí trataron de ayudar a mi hijo, lo metieron a la ducha para cortar el efecto de la droga, pues se dieron cuenta que había sido el dulce, de allí llevaron a mi pequeño al hospital pero llegó sin signos vitales”, relató la madre.

Los familiares del menor piden que se realice una investigación para esclarecer lo sucedido con el pequeño, ya que la tía da diferentes versiones sobre las gomitas. Tras el lamentable hecho, ya las autoridades colombianas se encuentran haciendo las pericias correspondientes para establecer el origen de las gomitas.

