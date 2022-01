Uma Thurman intenta encontrar a los secuestradores de su hijo en “Suspicion”, el nuevo drama de Apple TV+

Las cosas no siempre son lo que parece: cuatro personas están a punto de poner a prueba los límites de lo que es verdad y de quién es digno de confianza en la nueva serie Suspicion de Apple TV+, que explora lo que ocurre cuando el hijo de una poderosa empresaria es secuestrado. Un pequeño grupo de sospechosos se encuentra a la fuga mientras busca a los verdaderos autores; y lo que viene después es una emocionante carrera construida sobre la acción y la intriga. Esta adaptación de la obra israelí False Flag es obra del guionista y productor de Man in the High Castle, Rob Williams, quien en esta ocasión, actúa como showrunner y productor ejecutivo.

La sinopsis oficial de la serie es esta: “Cuando el hijo de una prominente mujer de negocios estadounidense es secuestrado en un hotel de Nueva York, el ojo de la sospecha cae rápidamente sobre cuatro ciudadanos británicos aparentemente ordinarios que estaban en el hotel la noche en cuestión. Mientras se encuentran en una carrera transatlántica del gato y el ratón para evadir las fuerzas combinadas de la Agencia Nacional del Crimen y el FBI para demostrar su inocencia, se hace evidente que no se puede confiar en todo el mundo. ¿Quién está realmente detrás del misterioso secuestro, y quién es solo culpable de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado?”

Suspicion cuenta con un impresionante reparto encabezado por la nominada al Oscar, Uma Thurman, así como Kunal Nayyar, Noah Emmerich, Georgina Campbell, Elyes Gabel, Elizabeth Henstridge, Tom Rhys-Harries y Angel Coulby. Los dos primeros episodios de la temporada de ocho en total se estrenan el 4 de febrero, y después se estrenará un nuevo episodio cada viernes. Echa un primer vistazo al tráiler de la serie a continuación.

