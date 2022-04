Twitter está a punto de llegar a un acuerdo con Elon Musk para vender la compañía, según reportes

Según informes publicados el día de hoy por diversos medios, Twitter está cerca de llegar a un acuerdo para vender la compañía al fundador de Tesla y multimillonario Elon Musk. Al parecer, Twitter podría anunciar los detalles del acuerdo tan pronto como hoy. El acuerdo estaría valorado en unos USD $43.000 millones en efectivo, informa Reuters.

Twitter y Musk estaban negociando los detalles, incluyendo cuándo podría cerrarse un posible acuerdo y los honorarios que se pagarían en caso de que el acuerdo fracasara, informa The New York Times. Las acciones de Twitter subieron un 4,8% en las operaciones previas al mercado del lunes, pero ni la compañía ni sus directivos han hecho comentarios al respecto.

La semana pasada, Musk dijo que había conseguido USD $46.500 millones en financiamiento para comprar Twitter y que había seguido negociando con la compañía. En varias oportunidades, Musk ha criticado el rigor con el que Twitter modera los contenidos en su plataforma. “La libertad de expresión es esencial para que una democracia funcione. ¿Crees que Twitter cumple rigurosamente este principio?”, tuiteó a principios de este mes.

A principios de este mes, Musk también adquirió el 9% de la compañía, lo que le convirtió en el mayor accionista de Twitter en ese momento. Twitter respondió anunciando planes para que Musk se uniera a su consejo de administración. Ese acuerdo habría impedido a Musk poseer más del 14,9% de las acciones en circulación de Twitter mientras sea miembro del consejo y durante 90 días después. Días después, el consejero delegado de Twitter, Parag Agrawal, tuiteó que Musk había decidido no unirse al consejo. A continuación, Musk confirmó, en una presentación regulatoria, que planeaba adquirir la compañía.

“He invertido en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo, y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia que funcione”, dijo Musk en la propuesta. “Sin embargo, desde que realicé mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá a este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse como empresa privada”.

