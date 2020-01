Trump se aleja de una mayor confrontación militar con Irán

Después de la muerte del general iraní Qassem Soleimani, lo cual provocó una serie de reacciones por parte de Teherán, las que incluyeron ataques a dos bases militares estadounidense ubicadas en Irak, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se retiró de una mayor confrontación militar con Irán.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.