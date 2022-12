Tráiler de “Indiana Jones and The Dial of Destiny”: Harrison Ford vuelve para una aventura final junto a Phoebe Waller-Bridge

Si hay una película que los fans de Indiana Jones han estado esperando por un buen tiempo es la quinta y última entrega de la saga de aventuras, que se llamará Indiana Jones and The Dial of Destiny, y que la noche de ayer estrenó finalmente su primer tráiler. La cinta estará protagonizada por Harrison Ford como el legendario héroe arqueólogo, y estará dirigida por James Mangold.

Junto a Ford actúan Phoebe Waller-Bridge (mejor conocida por Fleabag), Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters, Ethann Isidore y Mads Mikkelsen. John Williams, que ha puesto música a todas las aventuras de Indy desde la primera cinta de 1981, vuelve a componer la partitura.

Por ahora, la sinopsis es un secreto, pero por lo que vemos en el adelanto, tendremos algunos flashbacks a previas aventuras de Indy, ya que podemos apreciar a un Harrison Ford rejuvenecido gracias a la magia de los efectos especiales. Indiana Jones and The Dial of Destiny se estrenará en los cines el 30 de junio de 2023. A continuación, el primer tráiler.

