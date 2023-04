Tráiler de “Beau of Afraid”: Joaquin Phoenix está atrapado en la pesadilla psicológica de Ari Aster

En poco tiempo, el cineasta independiente Ari Aster se ha convertido en uno de los guionistas y directores más interesantes del momento, y tras dos increíbles y películas de terror como Hereditary y Midsommar, el director regresa este con su película más ambiciosa hasta la fecha, Beau Is Afraid, protagonizada por Joaquin Phoenix, una oscura y surrealista odisea de comedia negra y pesadilla.

La sinopsis es simple: “Un hombre paranoico emprende una odisea épica para volver a casa en esta nueva película audaz e ingeniosamente depravada del guionista y director Ari Aster“. Pero si quieres saber más, Aster recientemente describió la película como The Lord of The Rings ya que era increíblemente épica, pero en vez de llevar un anillo, se trata de un judío de Nueva York que va a encontrar a su madre. Al parecer Aster ha estado al menos una década tratando de hacer el filme, tras hacer un corto del mismo nombre cuando estaba estudiando cine.

Explicó que el guion “se convirtió en un receptáculo para todo tipo de ideas, cosas que me llamaban la atención por razones que quizá no entendía del todo”, dijo al New York Times. “Construí algo que era esta odisea cómica, freudiana, muy episódica y, pensé, muy divertida”. Así que el asunto pinta sombríamente divertido en el nuevo tráiler de la película, que cuenta con un elenco conformado por Phoenix, Nathan Lane, Amy Ryan, Stephen McKinley Henderson, Hayley Squires, Denis Ménochet, Kylie Rogers, Armen Nahapetian, Zoe Lister-Jones, con Parker Posey, y Patti LuPone.

Beau Is Afraid se estrenará en los cines de todo el mundo el 21 de abril. Dale un vistazo al nuevo tráiler a continuación.

