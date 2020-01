La muerte accidental de Mac Miller a causa de una sobredosis de drogas dejó al mundo del rap con un vacío que aún no ha sido sustituido por ningún otro músico. Y quizás nunca sea sustituido, ya que, el arte del cantante, cuyo verdadero nombre era Malcolm James McCormick, es irreemplazable. Sin embargo, a diferencia de su música, su vida personal tomó caminos que lo llevaron — por muy triste que suene — a su propia muerte. Y esto es precisamente lo que expresa su más reciente disco, su álbum póstumo titulado Circles, que también sirve como una continuación del último proyecto musical que compartió en vida, Swimming.

El primer álbum póstumo de Mac Miller se reproduce como una pieza complementaria de Swimming; es un epílogo optimista de la vida de un artista que amó a la música, pero que tuvo muchas dificultades viviendo.

Miller había trabajado estrechamente en las primeras versiones de estas canciones con el compositor y productor Jon Brion, quien se comprometió a terminar el álbum después de la muerte de Miller. No está claro qué tan profundo estaba Mac en el proceso en el momento de su fallecimiento, pero esto parece un trabajo completado o tan completo como puede ser. En una carta que compartió la familia del artista luego de su muerte, explican lo siguiente:

“Este es un proceso complicado que no tiene una respuesta correcta. No hay un camino claro. Simplemente sabemos que para Malcolm era importante que el mundo lo escuchara”.

Si bien Swimming no fue el mejor álbum de Miller, sin duda fue en el que se convirtió en artista. Hay momentos en GO:OD AM de 2015 donde su rapeo es más agudo; Faces de 2014, acomoda sus ideas más ambiciosas, y The Divine Feminine de 2016 es su proyecto más diverso y completo, un testimonio de la comunidad de músicos que había establecido a su alrededor. Pero Swimming insinuó a un artista que finalmente se aclaró la mente y encontró el equilibrio. Circles proporciona cierta resolución y ayuda a terminar los pensamientos finales de Miller.

Miller parecía imaginar Circles como la finalización de un bucle, pues cuenta con temas que tratan sobre la depresión y explica el sentimiento de sobre los días malos y cómo se sienten interminables, y los días buenos y cómo se sienten fugaces, pero el tono es más optimista aquí. Las imágenes de una mente desordenada son casi constantes en las canciones finales de Miller. En el sencillo Good News, compara el proceso de recuperación con la limpieza de primavera, que se siente apropiado para alguien que busca presionar el botón de actualización. A veces me siento solo / No cuando estoy solo / Pero es más cuando estoy parado en la multitud que me siento más solo, dice en Surf, una conmovedora realización para alguien que pasó sus últimos años rodeado de multitudes de fanáticos. Pero viene con una epifanía, una especie de tesis para el álbum.

Circles nunca se abre realmente como un álbum de rap completo, contenido para avanzar y retroceder entre la música con beats de baja fidelidad y el indie folk del cantante y compositor, trabajando casi por completo con arreglos en vivo. Después de cantar la mayor parte de su vida en Swimming, cruza el umbral para dejar de rapear en Circles. Esa fue toda la idea: dos álbumes que se equilibran entre sí. Las pocas canciones que tienen raps en ellas muestran su amor por la forma y su desarrollo como escritor. En Hand Me Downs, rapea sobre moverse descuidadamente y tropezar con los mismos patrones. Hands, la única canción de rap completa, funciona a través de la negatividad mientras muestra el lirismo sutil del que se enamoró cuando era adolescente.

Miller siempre intentó equilibrar ser el tipo que comenzó la primera página de fans de Big L de Facebook con su amor por la desnudez de John Lennon / Plastic Ono Band de 1970. No vivió lo suficiente para conciliar realmente esos lados de sí mismo, pero como mitades de un trabajo completo, Swimming y Circles se acercan más. Juntos, establecen que el rapero-productor se sentía cómodo en su propia piel.

La estética relajada no sorprenderá a los que están familiarizados con el Space Migration Tour de Mac Miller, que transformó las canciones de su catálogo con cálidos ritmos de Internet de sus días llenos de música electrónica y jazz experimental. Era un gran nerd del rap, pero también le encantaba la posibilidad de tocar con una banda en vivo. Estas canciones se sienten como un intento de suavizar sus intereses en algo integral, y Brion parece ser la persona perfecta para llevarlos a su finalización. Sirve como coproductor en la mayoría de las canciones, un productor adicional en todas las demás, y su trabajo hace que las canciones sean más delicadas sin comprometer la visión de Miller para ellas.

Cuando un joven rapero muere demasiado pronto, los fanáticos comienzan a escuchar su música mucho más de cerca, peinando sus letras para encontrar la escritura en la pared. Con Miller, no tienes que sumergirte demasiado. God Speed está plagado de pensamientos sobre ir por un camino destructivo y en Brand Name, escribió una descarga de responsabilidad que resultó trágicamente premonitoria.

Circles disipa cualquier sensación de fatalismo en su música. Seguía siendo idealista. En estas canciones, está buscando una manera de romper el ciclo o “los círculos”, para continuar con su vida. Es apropiado que el acto musical final de Mac Miller sea uno de autoreformación.

A continuación, nuestro Track by Track de Circles.

1. Circles

Escrita por: Mac Miller | Producida por: Mac Miller & Jon Brion

Circles, aparte de ser el título del disco, es también una introducción al LP y refleja los principios del proyecto y el estado de ánimo del músico, al igual que las razones para concretar este álbum. En la pista, Mac habla de andar por la vida sin dirección, sintiendo que su vida va en círculos y que no puede hacer nada para salir de ellos. La canción y el título del disco hacen referencia al último verso de So It Goes de su disco Swimming.

Letra destacada: Well, this is what it look like right before you fall / Stumblin’ around, you’ve been guessing your direction / Next step, you can’t see at all / And I don’t have a name, I don’t have a name, no / Who am I to blame? Who am I to blame though? / And I cannot be changed, I cannot be changed, no / Trust me, I’ve tried / I just end up right at the start of the line / Drawin’ circles / Mmm / Well, I drink my whiskey, and you sip your wine / We’re doing well, sittin’, watchin’ the world fallin’ down, its decline / And I can keep you safe, I can keep you safe, mmm / Do not be afraid, do not be afraid / You’re feeling sorry, I’m feeling fine / Don’t you put any more stress on yourself, it’s one day at a time / It’s gettin’ pretty late, gettin’ pretty late / Damn, and I find / It goes around like the hands that keep countin’ the time / Drawin’ circles

2. Complicated

Escrita por: Mac Miller & Jon Brion | Producida por: Mac Miller & Jon Brion

En este tema, Mac hace hincapié en las complicaciones diarias e interminables de su vida. A lo largo de una melodía emotiva orientada por múltiples sintetizadores, Mac enfatiza que él es “demasiado joven” para sentirse de la manera que lo hace, y se enfoca en pasar un día a la vez.

Letra destacada: Outside is cloudy, but I like that better (Better, better) / Behind the wheel, but still ain’t on my way / Some people say they want to live forever / That’s way too long, I’ll just get through today

3. Blue World

Escrita por: Guy Lawrence & Mac Miller | Producida por: Guy Lawrence

En Blue World podemos apreciar a Mac rapeando sobre las pruebas y tribulaciones de la vida, y reflexionando sobre todo lo que tiene. En él hace una sutil referencia a su ex novia Ariana Grande y al difunto Biggie Smalls.

Letra destacada: Yeah, well, this mad world made me crazy / Might just turn around, do one-eighty / I ain’t politickin’, I ain’t kissin’ no babies / The devil on my doorstep bein’ so shady / Mmm, don’t trip / We don’t gotta let him in, don’t trip / Yeah, yeah / I let it go, but I never go with it / Uh, yeah

4. Good News

Escrita por: Mac Miller & Jon Brion | Producida por: Mac Miller & Jon Brion

En la pista, Miller analiza muchos de los mismos temas explorados en su último disco, Swimming, pues habla sobre no sentir alivio de los sentimientos negativos en la vida, mientras que las personas que lo rodean solo quieren que hable de las maravillas de la vida y que evite comentar los aspectos negativos.

Letra destacada: Good news, good news, good news / That’s all they wanna hear / No, they don’t like it when I’m down / But when I’m flying, oh / It make ’em so uncomfortable / So different, what’s the difference?

5. I Can See

Escrita por: Mac Miller & Shea Taylor | Producida por: Shea Taylor & Jon Brion

En I Can See, Mac explica a quienes lo rodean que finalmente puede ver su situación desde una perspectiva externa. El primer verso tiene un tema esperanzador, lo que implica que está listo para intentar cambiar de nuevo, ya que está “cambiando de ubicación” y “buscando el equilibrio”. El segundo verso gira sobre esto, mientras Mac reflexiona sobre su caída desde arriba. La frase, “La vida es una fantasía hasta que te despiertas en estado de shock” muestra que está “despierto” y listo para intentarlo de nuevo.

Letra destacada: And now I know if life is but a dream then so are we / Show me something, show me something, show me something / And now I know if life is but a dream then so are we / Show me something, show me something, something I can see

6. Everybody

Escrita por: Arthur Lee | Producida por: Mac Miller & Jon Brion

Everybody es una versión inspirada del sencillo de Arthur Lee de 1972, Everybody’s Gotta Live. El instrumental comienza con teclas de piano mínimas, batería, bajo y voces en capas que construyen el instrumental aún más con el primer verso.

Letra destacada: Everybody’s gotta live / And everybody’s gonna die / Everybody just wanna have a good, good time / I think you know the reason why / Oh, oh, oh, oh / Oh, oh, oh, oh

7. Woods

Escrita por: Elias Klughammer, David Ruoff, Eric “E. Dan” Dan, Jon Brion & Mac Miller | Producida por: Eric “E. Dan” Dan y DAVID x ELI

En Woods, Mac detalla una relación rota que está más allá de la reparación. La frase “fuera de peligro” implica que lo peor ha pasado y que lo mejor está por venir. En este contexto, la situación que Mac describe con su pareja se puede interpretar como el “bosque”, lo peor de la situación, en la que actualmente está atrapado y perdido.

Letra destacada: Yeah, things like this ain’t built to last / I might just fade like those before me / When will you forget my past? / Got questions, ask, you know the stories / And you need to let me know / When you’re leaving, where you go / Can I come? / Do you believe me, are you close? / Yeah, even if you don’t / That’ll get you sprung

8. Hand Me Downs (Feat. Baro Sura)

Escrita por: Mac Miller, Baro Sura & G. Stevenson | Producida por: Mac Miller & Jon Brion

Hand Me Downs es la única canción en el LP que tiene una colaboracióncon Baro Sura en el coro. La canción presenta a Mac reflexionando sobre su espacio de cabeza y los métodos que usa para hacer frente. El instrumental tiene un ritmo contundente, cuerdas melancólicas y sintetizadores que florecen a lo largo de la canción.

Letra destacada: I’m thinkin’ maybe I should thank you / Oh baby I should buy you another round / ‘Cause you care, and I swear that I’m here, but I’m there / It’s getting harder to hunt me down / Get away to a place where the lakes such a great view / Leave the bank, couple hunnid thou’ / I made it, but I hate once I build it I break it down / Might just break me down

9. That’s On Me

Escrita por: Mac Miller | Producida por: Mac Miller y Jon Brion

En este track, Mac expresa su responsabilidad por su estado mental al mismo tiempo que intenta ayudar a quienes se encuentran en una situación similar. Una pista introspectiva llena de alusiones a su mala salud mental, con letras como “no esperes” y “lo dejaré ir, cortaré los hilos”, sirve para mostrar la comprensión y aceptación de Mac de dónde está mentalmente.

Letra destacada: That’s on me, that’s on me, I know / That’s on me, that’s on me, it’s all my fault / That’s on me, that’s on me, I know / That’s on me, that’s on me, I know

10. Hands

Escrita por: Mac Miller & Jon Brion | Producida por: Mac Miller & Jon Brion

Hands es la única canción de rap tradicional en Circles, y muestra a Mac cuestionando su comportamiento y reflexionando sobre algunos de sus pensamientos más negativos.

Letra destacada: Yeah, why don’t you wake up from your bad dreams? / When’s the last time you took a little time for yourself? / There’s no reason to be so down / Rather fly around like there’s no ground / And I, I bet you wish you hadn’t ate / ‘Cause carrying this weight’ll break your glass knees / Yeah, don’t need no chauffeur, fuck the backseat / No, I stay behind the wheel and never half-speed

11. Surf

Escrita por: Mac Miller & Jon Brion | Producida por: Mac Miller & Jon Brion

Surf es una descripción emocional de los problemas personales de Mac y su estado mental. Tomando una vista panorámica de la situación, Mac le permite al público una visión de su “locura” percibida y sus propios problemas de autoestima.

Letra destacada: I know we try / And the days, they go by / Until we get old / There’s water in the flowers, let’s grow / People, they lie / But hey, so do I / Until it gets old / There’s water in the flowers, let’s grow

12. Once A Day

Escrita por: Mac Miller | Producida por: Mac Miller

Esta es una canción inédita que Mac grabó en su teléfono celular. El vídeo fue reproducido durante el concierto Mac Miller: A Celebration of Life después de su muerte.

Letra destacada: I wonder what they know / I wonder if they ever even cared at all / I wonder, do they see their own reflection in the rain / And look away?

Escucha Circles en su totalidad a continuación:

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?