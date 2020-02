Claire Elise Boucher es el nombre de lacantante, compositora, música, productora, artista visual y directora de vídeos musicales que gracias a su originalidad y talento ha logrado hacerse con un nombre dentro de la industria musical como una de las artistas más vanguardistas, transgresoras y originales del siglo 21. ¿Cuál es ese nombre? Sencillo: Grimes.

Los millennials son una generación que no se define por el tipo de música que escuchan, por su género de películas favorito, por su gusto en videojuegos o en series animé: esta generación se permite explorar los distintos mundos que la vida le ofrece para ir coleccionando todo lo que resuene con ellos y con lo que se identifiquen.

En este sentido, Grimes representa perfectamente el espíritu millennial, y sería un despropósito categorizarla dentro de un género o una corriente musical, porque sus discos son una explosión de sonidos y ritmos, todos enmarcados en una producción sofisticada que rompen con la norma establecida por una industria en donde pocos se atreven a ser realmente arriesgados.

Desde hace 10 años, esta canadiense comenzó su ascenso al podio de la originalidad y el atrevimiento con cada disco que sacaba al mercado — Geidi Primes y Halfaxa en 2010, seguidos por Visions (el disco que le ganaría mucha popularidad en el mainstream), en todos ellos nos sumergimos en su propio universo de melodias. La llegada de Art Angels en 2015 fue una jugada maestra para desarrollar esa identidad que la sigue acompañando hasta hoy, una artista que juega bajo sus propias reglas, que desafía las barreras de género, que habla sobre los temas que marcan la pauta en la opinión pública (feminismo, cambio climático), pese a que hoy en día considera este disco como una “mancha en su vida”. En su portal web, Grimes desglosa el significado del título de su disco partiendo desde su base etimológica:

“mis·an·thrope (ˈmis(ə)nˌTHrōp,ˈmiz(ə)nˌTHrōp): persona que rechaza la amabilidad humana y evita a la sociedad en general. an·thro·po·cene (ˈanTHrəpəˌsēn): la corriente geológica actual, vista cómo el periodo en el que la actividad humana ha influido directamente en el ambiente y el clima”.

Partiendo de estos dos conceptos, la artista se define a sí misma como la diosa de la crisis climático (o del cambio climático, como lo quieran ver) con Miss Anthropocene, un disco repleto de bangers pop en el que nos regala la banda sonora de lo que será nuestra propia destrucción como especie en temas como Darkseid, My Name is Dark y So Heavy I Fell Through the Earth.

En una entrevista para WSJ Magazine, la cantante habló sobre el propósito que perseguía con este disco, el cual es llamar la atención ante una realidad silente pero que nos compete a todos.

“Quiero hacer del cambio climático algo divertido. A la gente no le importa porque nos hacen sentir culpables. Yo veo un oso polar y me quiero matar, nadie quiere verlo, pero yo quiero crear razones para verlos directamente, quiero que sea algo hermoso”.

A continuación, nuestro Track by Track de Miss Anthropocene:

1. So Heavy I Fell Through the Earth

Escrita por: Grimes | Producida por: Grimes

De entrada, Grimes nos da un tema casi de carácter metafísico en su letra y en su sonido, con su voz sumergida entre pequeños solos de guitarra eléctrica, instrumentos de cuerdas, todos potenciados por sintetizadores que nos eleven junto con la cantante a medida que la vamos escuchando. La letra nos habla sobre esa sensación de cuando tomamos una decisión trascendental en nuestras vidas, el peso que eso representa.

Letra destacada: So heavy, I fell through the earth, yeah, oh ’cause I’m full of love from you.

2. Darkseid

Escrita por: Grimes y Pan Wei-Ju | Producida por: Grimes

Esta colaboración entre la cantante y la rapera taiwanesa PAN es tan oscura y ruda en todas las formas posibles, pero con una producción sofisticada en donde las líricas de PAN junto con la melodía del tema nos recuerdan un poco al estilo que manejaba Skrillex en sus inicios. La propia Grimes comentó en una entrevista para Apple Music que en la letra hablan hasta de una forma poética sobre el acto del suicidio y lo que representa para un individuo.

Letra destacada: What does it take to be a survivor? Your death becomes part of the eternal pain of my body.

3. Delete Forever

Escrita por: Grimes | Producida por: Grimes

Delete Forever nos muestra la vulnerabilidad de Grimes tanto en su letra como en su producción, sigue valiéndose de recursos que mantienen una homogeneidad sonora del disco, pero en este tema en particular el uso de banjos y guitarra nos dan una vibra más acústica y nos sitúan en un contexto mucho más personal. Esto a propósito de que en la letra a través de metáforas, Grimes nos cuenta sobre la lucha contra las adicciones, a las que llama demonios, razones y excusas.

Letra destacada: Funny how they think us naive when we’re on the brink, innocence was fleeting like a season.

4. Violence

Escrita por: Grimes y Garrett Lockhart | Producida por: Grimes y Garrett Lockhart

Este es uno de los temas más dinámicos del disco gracias al demo que produjo i_o y que cautivó a la cantante desde el primer momento que lo escuchó. Grimes dice que en este track se sintió con la libertad de moverse entre los gemidos y los gruñidos para delinear las perspectivas de una relación abusiva, que reconoce como tal, y por sobre todas las cosas admite que la disfruta.

Letra destacada: I’m like begging for it, baby / Makes you wanna party, wanna wake up / Baby, it’s violence, violence.

5. 4ÆM

Escrita por: Ganesh Chandanshive, Grimes, Nasir Faraaz, Sanjay Bhansali, Siddharth y Garima | Producida por: Grimes

Este tema confluyen una versión futurista de Hollywood con el estilo marcado de Bollywood en su instrumentación y arreglos, perfectamente puede formar parte del soundtrack para un videojuego o musicalizar la secuencia de una persecución en cualquier película gracias a la interpretación cyberpunk por parte de la cantante.

Letra destacada: He says, “How’s the weather, baby? How you’ve been?” You’re gonna get sick, you don’t know when, I never doubt it at 4 AM.

6. New Gods

Escrita por: Grimes | Producida por: Dan Carey y Grimes

Una poderosa balada en la que Grimes describe a la perfección la necesidad que tiene la sociedad en general de creer en algo, al no encontrar las respuestas que desea en lo que solía creer, puede ser una deidad, un mantra, una figura, un estilo de vida, una corriente religiosa. Sin embargo, este tema reconoce una gran realidad y es que muchas veces ni las propias personas saben lo que realmente quieren para sus vidas, de ahí parte la necesidad de creer en algo.

Letra destacada: But the world is a sad place baby, only brand new gods can save me.

7. My Name is Dark

Escrita por: Grimes | Producida por: Grimes

Inicialmente se iba a llamar That’s What the Drugs Are For, pero por recomendación de su disquera tuvo que cambiar su nombre al que conocemos en la actualidad. A pesar de ello, esta canción del género nu-metal con elementos de electrónica, Grimes nos muestra una versión más cínica y desenfadada de ella misma, esa personalidad oculta que todos tratamos de mantener bajo resguardo pero que siempre sale a relucir, y normalmente sucede en los momentos menos indicados.

Letra destacada: I never trust the government and pray to God for sure, yeah. I don’t need to sleep anymore, that’s what the drugs are for.

8. You’ll miss me when i’m not around

Escrita por: Grimes | Producida por: Grimes

Este es uno de los temas en los que la producción y los elementos rítmicos se mantienen presentes al igual que en el resto del disco, pero la voz de Grimes se hace espacio para una interpretación fascinante. Una canción que habla sobre algo que hemos hecho todos al menos por una vez: imaginar cómo sería el mundo si no estuviéramos en él, en un ejercicio puro de egocentrismo.

Letra destacada: If you like it, then you’ll make it out alive. If they could see me now, smiling six feet underground.

9. Before the fever

Escrita por: Grimes | Producida por: Grimes

Grimes hace alarde de sus registros bajos sobre una línea de bajo profunda y guitarras eléctricas de movimiento lento. De hecho, Before the fever es una de las canciones de sonido más lento y oscuro del álbum junto con el track inicial, en un ejercicio de representar de alguna forma lo que es la muerte, como un proceso desesperante pero a la vez muy emocional.

Letra destacada: This is the sound of the end of the world. Dance me to the end of the night, be my girl.

10. IDORU

Escrita por: Grimes | Producida por: Grimes

Luego de varios temas oscuros en sus letras y sonidos, llega esta explosión de amor y alegría que inicia con el sonido de los pájaros cantando, pero que luego entra en una vibra completamente futurista gracias a la melodía y que perfectamente podría ser el tema principal de una serie animé. Con este tema, Grimes nos muestra que luego de la adversidad el futuro puede ser esperanzador.

Letra destacada: Unrequited love has reassembled me, I think it’s crazy, and if you said I do, I’d reassemble you baby.

11. We Appreciate Power

Escrita por: Chris Greatti, Grimes y HANA | Producida por: Chris Greatti, Grimes y HANA

Inicialmente publicada en 2018, la canción fue el preludio perfecto para lo que sería este disco, debido a que revela el cinismo estético que hay detrás de ella: un atractivo canto sobre el ascenso a la supremacía de la inteligencia artificial desde la perspectiva de un grupo de chicas, quienes se valen de cualquier arma de poder (la música, la moda, el sexo) para lograr el objetivo.

Letra destacada: Pray to the divinity, the keeper of the key. One day, everyone will believe.

Escucha Miss Ahtropocene en su totalidad a continuación:

