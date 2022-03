Tinder permitirá comprobar los antecedentes de una persona antes de hacer match en la app

La popular aplicación de citas, Tinder, ahora ayudará a sus usuarios a tener un poco más de seguridad antes de un encuentro potencial, agregando la posibilidad de ver si ese match tiene un historial criminal violento. La empresa matriz de Tinder, Match Group, propietaria de otras aplicaciones como Match.com, OkCupid y Hinge, ofrece ahora la posibilidad de comprobar los antecedentes penales de los usuarios de su aplicación estrella, por USD $2,50.

La nueva función será realizada por Garbo, una plataforma de comprobación de antecedentes sin fines de lucro, en la que el grupo Match realizó una inversión de siete cifras hace un año. Cuando se utilice la función, Garbo encontrará detenciones y condenas por determinados delitos violentos, así como un chequeo en el registro de delincuentes sexuales, con un nivel de confianza alto, medio o bajo. “Sabemos que el mayor indicador de futuros abusos o violencia es un historial de este tipo de comportamientos. Ya sea en las citas online o en las docenas de otras formas en las que conocemos a extraños en la era digital actual, deberíamos saber si estamos poniendo potencialmente en riesgo nuestra seguridad”, dijo Kathryn Kosmides, fundadora de Garbo, en un comunicado con Tinder.

La nueva función se encontrará en el centro de seguridad de la aplicación, al que se podrá acceder a través de un icono con forma de escudo azul que llevará a los usuarios al sitio web de Garbo. Allí, podrán rellenar la información básica sobre su pareja, que normalmente solo requiere el nombre y el número de teléfono de la misma, para obtener una comprobación de antecedentes de su base de datos. Una vez obtenidos los resultados, el usuario de Tinder puede elegir cómo desea proceder, sin embargo, “se anima a los miembros a denunciar a una pareja a Tinder si se descubre que tiene un historial de violencia”, dijo la compañía en un comunicado.

En sus políticas actuales, el grupo Match elimina cualquier cuenta en la que un usuario haya sido acusado de agresión sexual u otros delitos violentos por otro usuario en todas sus aplicaciones. Sin embargo, para aquellas personas con infracciones menores en delitos no violentos, que afectan de forma desproporcionada a las comunidades marginadas, Garbo ha tomado medidas para garantizar que no sean expulsadas del grupo de citas moderno. La compañía dice que solo busca información crítica que indique un historial de violencia. Excluye los delitos de drogas no violentos, y las multas de tráfico leves (aunque se señalan las infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol y el homicidio imprudente). Tampoco incluye las detenciones y condenas por delitos financieros ocurridos hace más de siete años, ni los homicidios o robos ocurridos hace 14 años.

Garbo también señala que no otorga ninguna información personal, como direcciones y números de teléfono, como hacen sus rivales, para evitar el acoso o el doxxing. Por los momentos, la opción solamente está disponible en Estados Unidos, pero esperamos que la práctica pueda extenderse alrededor del mundo.

