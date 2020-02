Tilda Swinton será la protagonista del nuevo proyecto de Pedro Almodóvar

Puede que Pedro Almodóvar no haya obtenido el Oscar a la Mejor Película Internacional en la ceremonia de anoche, pero el escritor y director español no perderá tiempo para comenzar su nuevo proyecto: en una entrevista realizada durante el fin de semana para Indiewire, Almodóvar reveló sus planes para liderar dos nuevos proyectos en los próximos meses — un cortometraje con Tilda Swinton inspirado en la obra de teatro de un acto de Jean Cocteau, La Voix Humaine, seguido de un largometraje que adaptará la colección de cuentos de la difunta escritora norteamericana Lucia Berlin, A Manual for Cleaning Women.

Los dos proyectos marcan la tan esperada entrada de Almodóvar en la cinematografía en inglés después de varios intentos a lo largo de los años, desde una oferta para dirigir Sister Act a principios de los años 90 hasta su adaptación originalmente prevista de Julieta de Alice Munro, que iba a estar encabezada por Meryl Streep antes de que Almodóvar decidiera hacer el proyecto en español. Almodóvar dijo que planea rodar La Voix Humaine en Madrid en abril en un escenario con un set original. “Es curioso que los amigos me pregunten qué quiero hacer a continuación, y se sorprendan cuando digo que realmente quiero hacer un corto de 15 minutos”, dijo. “Esta es una historia de la que realmente me he enamorado”.

Cocteau escribió La Voix Humaine en 1928 y la dirigió por primera vez en Francia en 1930. La pieza muestra la última conversación telefónica entre una mujer y su amante. Almodóvar ya había manifestado su interés por el material y lo utilizó como inspiración para la película de 1988, Mujeres al borde de un ataque de nervios. Sin embargo, esta vez Almodóvar dijo que había trabajado con Swinton para actualizar aspectos de la historia en los que el personaje intentaba convencer a su pareja de que no la dejara. “Trabajamos con ella para averiguar si era correcto que dijera esto o aquello”, dijo. “Pensé que no hay mujer que pueda actuar así ahora porque es muy anticuado. No existe tal mentalidad”.

Almodóvar describió el proyecto, que había escrito y traducido al español, como “muy personal” y “una especie de experimento visual para mí”. Con toda la trama, que gira en torno al personaje de Swinton y su perro, el cineasta también cumple un sueño de larga data de trabajar con la actriz. “Necesitas sentir que alguien te entiende completamente”, dijo. “Soñé con ella y se veía exactamente a Tilda. Es tan abierta, tan inteligente. Me dio mucha confianza y nos llevamos muy bien durante el ensayo”.

Luego de finalizar con el corto, Almodóvar comenzará a producir A Manual for Cleaning Women a finales de año. El cineasta dijo que había completado su primer borrador del guión entre sus viajes al Festival Internacional de Cine de Toronto el otoño pasado y las varias ceremonias de entrega de premios a principios de este año. Añadió que dos actores ya estaban afiliados al proyecto, pero se negó a ofrecer más detalles.

