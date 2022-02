TikTok prohibirá por fin el “misgendering”, el “deadnaming”, la misoginia y la terapia de conversión

TikTok informó el día de hoy que actualizó sus directrices de contenido para prohibir varias prácticas que podrían perjudicar a los usuarios LGBTQI+. Las nuevas políticas incluyen la prohibición explícita de utilizar los nombres anteriores o pronombres equivocados de las personas trans y más, de incurrir en misoginia o promover contenidos a favor de la terapia de conversión. Esta actualización forma parte de un intento más amplio de aclarar y ampliar las Directrices de la Comunidad de la aplicación de vídeo para combatir lo que TikTok considera contenido peligroso o de odio.

“Nuestras políticas están diseñadas para fomentar una experiencia que priorice la seguridad, la inclusión y la autenticidad”, escribió el jefe de confianza y seguridad de TikTok, Cormac Keenan, en una actualización publicada el martes. “Tienen en cuenta las tendencias emergentes o las amenazas observadas en todo Internet y en nuestra plataforma”. Las restricciones de la actualización sobre el discurso incluyen “el deadnaming y el misgendering, así como la misoginia, así como el contenido que apoya o promueve los programas de terapia de conversión”. El deadnaming se refiere al uso malicioso de los nombres pasados de personas trans, no binarias y no conformes de género antes de su transición o nueva identidad, mientras que el misgendering es el uso malicioso de pronombres erróneos con personas trans, no binarias y no conformes de género con la intención identificarlas con el sexo biológico que se les asignó al nacer.

Publicidad

Keenan señala que aunque “estas ideologías están prohibidas desde hace tiempo en TikTok, hemos escuchado a los creadores y a las organizaciones de la sociedad civil que es importante ser explícitos en nuestras Directrices de la Comunidad”. Las directrices de TikTok no proporcionan detalles precisos sobre cómo se consideraría que las prácticas han violado las nuevas reglas.

La actualización de contenidos también amplió sus restricciones sobre los trastornos alimentarios, afirmando que TikTok también “eliminaría la promoción de la alimentación desordenada”, una categoría más amplia de acciones que los trastornos alimentarios como la bulimia o la anorexia. La empresa cambió su política sobre los trastornos alimentarios un día antes de que el Wall Street Journal publicara una profunda investigación sobre la promoción algorítmica de los trastornos alimentarios por parte de la app.

TikTok también prometió ampliar su política de seguridad y anunció que abriría “centros de monitoreo de incidentes cibernéticos y de respuesta investigativa de última generación en Washington D.C., Dublín y Singapur este año” . Todos los usuarios de TikTok deberían esperar ver un aviso para leer las Directrices Comunitarias actualizadas de TikTok en las próximas semanas.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?