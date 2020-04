¿Tienes más dolores de cabeza durante la cuarentena? Te explicamos por qué

A medida que las personas alrededor de todo el mundo continúan aislándose en un esfuerzo por prevenir la transmisión y el contagio del COVID-19, es comprensible que se manifiesten muchas ansiedades: es posible que en las últimas semanas hayas visto gente preocupada por si tendrán o no un trabajo al final de todo esto; otros se preocupan por cómo se supone que deben mantenerse a sí mismos y a sus seres queridos sanos y salvos mientras están en cuarentena; otros extrañan a sus amigos, familias y colegas, y no les va bien en la soledad. Eso sin hablar de los que han terminado contagiados.

Hace algunas semanas te hablamos de cómo enfrentarte a la ansiedad durante este difícil período, pero lo cierto es que hemos estado compartiendo algunos síntomas comunes del encierro: estamos teniendo más pesadillas de lo normal, y como si fuera poco, nos están dando más dolores de cabeza. Se sienten agudos, insistentes, y nos cansan aún más. Si esto te está pasando, no estás solo. Te contamos por qué sucede.

Verás, si en estos días trabajas desde el sofá y estás encorvado sobre la laptop, o si tu teléfono o tableta se han vuelto una extensión de tu mano, sin hablar de la tele, es probable que hayas sentido mareos, resequedad ocular, tensión e incluso dolores de cabeza.

La Dra. Kathleen Digre, jefa de la división de cefalea y neuro-oftalmología del Centro Oftalmológico John A. Moran de la Universidad de Utah cuenta que esto no es para nada sorprendente. “Todos estamos mucho más en nuestros dispositivos móviles de manera constante”, dice. Así que cuando estamos mirando estas pantallas, no parpadeamos tan frecuentemente, ocasionando que nuestros ojos se sequen con más facilidad. En consecuencia, terminamos con molestias en los ojos, párpados rojos o arenosos, que si bien no necesariamente afectan nuestra vista, nos hace sentir bastante incómodos. Y mientras más tiempos estemos frente a una pantalla, más común se vuelve.

Si esto te sucede, pues los dolores de cabeza también entran en la ecuación debido al cansancio ocular o la tensión ocular. Para las personas que padecen migrañas, una simple resequedad en los ojos puede ser un desencadenante del dolor de cabeza. “Si los ojos se secan o duelen, esto envía una señal de dolor al cerebro y también a la misma zona del cerebro que se ocupa de las migrañas”, dice Digre.

Como se imaginan, el uso de aparatos electrónicos puede empeorar todo esto debido a la luz azul de estos dispositivos, así que los dolores de cabeza se multiplican, incluso causando mareos transitorios. Si ya usas lentes, la probabilidad de sentir estos síntomas se multiplican.

¿Cómo puedes mejorar los dolores de cabeza? Sencillo. Trata de tomar más breaks y reducir un poco el uso de dispositivos electrónicos, usar gotas artificiales (sin preservativos) regularmente, y ejercitar la vista con un ejercicio de “flexión de lápiz”, en el que se sostiene un lápiz directamente frente a los ojos, a la distancia del brazo, y luego se sigue con los ojos mientras se lleva lentamente hacia la nariz. “Usas el lápiz o el pulgar y lo mueves hacia afuera 50 o 60 veces al día de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, para enderezar esa convergencia”, dice Digre.

Finalmente, si ya usas gafas, tal vez sería bueno anotar en tu lista de cosas por hacer obtener una prescripción nueva: tu fórmula puede haberse vencido. Y si es posible donde vives, manda a hacer tus lentes con filtro para luz azul, y así tu teléfono y tus otros aparatos elctrónicos no te afectarán tanto.

