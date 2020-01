“The Undoing”: La vida perfecta de Nicole Kidman se desmorona en este thriller psicológico de HBO

Si te quedaste con ganas de ver más de Nicole Kidman en la televisión luego de dos temporadas de Little Big Lies, que no cunda el pánico, pues la actriz australiana está de vuelta en HBO con una nueva serie limitada llamada The Undoing, en la que cambia Monterrey por Manhattan. La serie de seis episodios es un thriller psicológico creado por David E. Kelley (quien también estuvo detrás de BLL) y encuentra al dúo de vuelta en un territorio algo familiar temáticamente, pues la existencia privilegiada y aparentemente perfecta de Kidman se va deshaciendo poco a poco, tal como vemos en este primer trailer.

Basada en la novela de Jean Hanff Korelitz, You Should Have Known, The Undoing — que fue dirigida por Susanne Bier (The Night Manager) — está protagonizada por Kidman y Hugh Grant en el papel de Grace y Jonathan Fraser, una poderosa pareja que vive en Manhattan, y cuya vida idílica se ve sacudida por “una muerte violenta y una cadena de revelaciones terribles”, según la sinopsis oficial de la serie. “Dejada atrás en la estela de un extendido y muy público desastre y horrorizada por las formas en que ha fallado en hacer caso a su propio consejo, Grace debe desmantelar una vida y crear otra para su hijo y su familia”.

Suena dramático, ¿no? Cuando se trata de jugosos dramas que siguen a los ricos y a los problemáticos, HBO es experta: como prueba tenemos nuestra serie favorita del año pasado, Succession. Así que ya estamos esperando ver cómo la irá a Kidman en este nuevo proyecto, que se estrenará en mayo de 2020 con la participación de Donald Sutherland, Edgar Ramírez, Lily Rabe, y Noah Jupe de Honey Boy. A continuación, el tenso trailer.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?