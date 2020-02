“The Staggering Girl”: Luca Guadagnino vuelve al cine con un corto protagonizado por Julianne Moore y Mia Goth

Originario de Palermo, Italia, el director Luca Guadagnino ha estado trayéndonos filmes increíbles desde finales de los 90 con cintas como The Protagonists (1999), I Am Love (2010), A Bigger Splash (2015) y Suspiria (2018), todos protagonizados por su colaboradora y musa Tilda Swinton. Sin embargo, su película más aclamada hasta la fecha fue Call Me By Your Name del 2017, que no solo se convirtió en nuestro filme favorito de ese año gracias a la historia de Elio y Oliver inspirada en el libro de André Aciman del mismo nombre, sino que recibió una nominación al Oscar como Mejor Película, y los galardones Nastro d’Argento y BAFTA por su dirección.

Así que desde que el lanzamiento de su versión del clásico de Dario Argento del 208, hemos estado esperando a conocer cuál será el próximo proyecto fílmico del director italiano, y ya no tendremos que esperar mucho más, pues el día de hoy se reveló el trailer de su nuevo cortometraje, The Staggering Girl, un drama producido en colaboración con Pierpaolo Piccioli, el director creativo de la marca de moda italiana Valentino. El corto tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes como parte de la sección Director’s Fortnight en mayo del año pasado. Esta es la sinopsis oficial:

“Provocada por la confesión secreta de un desconocido, Francesca regresa a su casa de la infancia en Italia para convencer a su madre enferma de que la siga a Nueva York. Mientras la hija se enfrenta a la madre, los fantasmas de la juventud de Francesca regresan en un torbellino de dolor, memoria y satisfacción”.

Suena intenso, ¿no? Como es de esperarse, el vestuario del filme es exquisito: Julianne Moore, Mia Goth y Kiki Layne, sus protagonistas, llevan hermosos y grandes vestidos mientras seguimos el viaje de Francesca a través de Nueva York y enfrenta sus recuerdos en Roma. “Es la primera vez que trabajo con un creador de moda, que he sacado las ideas de la moda para hacer una película, y no al revés”, dijo Guadagnino sobre su colaboración con Piccioli durante su intervención en Cannes.

El filme también cuenta con un elenco conformado por Kyle MacLachlan, Marthe Keller y Alba Rohrwacher, así como un guión de Michael Mitnick y soundtrack de Ryuichi Sakamoto. Antes de su estreno en la plataforma de streaming MUBI durante este mes, le daremos un vistazo al primer trailer de este corto, que podemos ver a continuación:

