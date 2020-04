“The Last Dance”: La docu-serie sobre la vida de Michael Jordan que se estrena antes de tiempo por el COVID-19

En diciembre del 2018, ESPN anunció que estarían produciendo una docu-serie de 10 capítulos sobre la vida del legendario basquetbolista Michael Jordan, que se enfocaría en sus victorias con el equipo Chicago Bulls. Aunque el proyecto estaba pautado para estrenarse a finales de junio, será lanzado dos meses antes debido a la pandemia global de coronavirus.

Jordan, quien jugó con los Bulls de Chicago desde 1984 a 1993 y desde 1995 a 1998, ganó seis NBA championships e innumerables honores. El proyecto se enfocará en sus victorias con el equipo de baloncesto que hasta esa fecha era uno de los más condecorados de la liga norteamericana.

