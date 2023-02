“The Boogeyman”: El thriller de terror salido de la mente de Stephen King estrena el tráiler de su nueva adaptación

Las películas de terror de Stephen King siempre han funcionado bien en Hollywood. Por ejemplo, The Shining, Carrie, Misery, Cujo y Pet Sematary ya so clásicos, y no se puede negar que en los últimos años se ha producido un nuevo resurgimiento de King con un montón de remakes como Firestarter y la franquicia IT, así que el renacimiento de King es real y está en marcha. La última adaptación del escritor se llama The Boogeyman, y es una historia de terror sobrenatural basada en el cuento homónimo de King de 1978. Está dirigida por Rob Savage y protagonizada por Madison Hu, Vivien Lyra Blair, Sophie Thatcher, David Dastmalchian, Chris Messina y Jaynie Verdin.

Esta es la sinopsis oficial: “Sadie Harper, una estudiante de secundaria, y su hermana pequeña Sawyer se están recuperando de la reciente muerte de su madre y no están recibiendo mucho apoyo de su padre, Will, un terapeuta que está lidiando con su propio dolor. Cuando un paciente desesperado se presenta inesperadamente en su casa en busca de ayuda, deja tras de sí una aterradora entidad sobrenatural que se aprovecha de las familias y se alimenta del sufrimiento de sus víctimas”.

The Boogeyman cuenta con un guion de Scott Beck, Bryan Woods y Mark Heyman. Los dos primeros son conocidos por ser los escritores que escribieron la película original de A Quiet Place, que John Krasinski tomó e hizo suya. Aunque Krasinski se llevó gran parte de la gloria de esa cinta, los guionistas han sido capaces de labrarse una fructífera carrera y han escrito y dirigido la próxima película de acción y ciencia ficción, 65, producida por Sam Raimi y protagonizada por Adam Driver. The Boogeyman, un thriller de terror salido de la mente de Stephen King, se estrena el 2 de junio de 2023 en los cines. Dale un vistazo al primer tráiler a continuación.

