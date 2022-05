Te contamos quién es Stromae, el autor de “Papaoutai”

Stromae es un cantante y compositor belga cuyo nombre real es Paul van Haver. Este artista se ha hecho famoso por sus composiciones de estilo hip hop, aunque también tiene inclinación hacia la música electrónica. Sigue leyendo para conocer mejor al autor de Papaoutai.

De la radio a la fama

Todo comenzó en 2009, cuando trabajaba de interno en la estación de radio NRJ de Bélgica. El Music Manager quedó impresionado con su música y decidió hacer sonar uno de sus temas. Era Alors on danse, una canción tan vibrante que en pocas semanas se ubicó en la primera posición en las listas de 19 países. Además, pegó tanto que permaneció 57 semanas en la lista German Singles. Así conocía el mundo a este portento, que había dado sus primeros pasos con el nombre de Opmaestro en un grupo de rap en Bruselas. Aunque luego comienza a llamarse Stromae.

¿Conoces su canción Papaoutai?

Es un sencillo del álbum Racine carrée, lanzado en 2013. La canción tiene un significado muy especial, pues narra la historia personal del propio artista. Sin duda, está inspirada en la ausencia trágica del padre. Así lo indica el título de la canción, que puede traducirse como «papá, ¿dónde estás?». Cabe recordar, que su padre muere en 1994. La tragedia tuvo lugar cuando visita a familiares de Ruanda, durante el genocidio. Esta vivencia dio lugar a una canción tan emotiva que cautivó al público. De hecho, el su éxito fue tal que llegó al primer lugar de las listas en Bélgica y Francia.

El éxito que vino después

Tras el clamoroso éxito de Papaoutuai, lo nombran «Mejor artista belga» en los MTV Europe Music Awards. Desde entonces no abandona las primeras posiciones en las listas de los más vendidos en su país natal. Incluso en el extranjero, donde en 2014 consigue coronarse número uno en Francia, Suiza y Canadá, con su álbum Racine

carrée. También ese año consigue el reconocimiento como «Artista masculino del año». A partir de entonces, se sucede el triunfo en EE.UU. con su debut en el show Late Night with Seth Meyers. Tras esta aparición iniciará un tour por el país, que lo lleva a colaborar con artistas de la talla de Grace Jones, Kanye West y The Chemical Brothers.

Llegó a Coachella 2022

Su gira americana de 2022 culminó en Coachella, mítico festival californiano que se celebra en el desierto de Colorado. El público y la crítica elogiaron su original presentación. En el escenario mezcló música, arte y moda con espectáculos

audiovisuales. El show se inició el 16 de abril en total oscuridad, para resaltar aún más el juego de luces. Entonces, Stromae apareció en escena con un vestuario vanguardista, al límite entre los géneros, aunque muy sencillo.

Conclusión

Stromae es un artista polifacético, con un talento especial para componer música ante un público muy amplio, no importa si eres de salir de fiesta o de jugar online, Stromae te va a gustar. Como curiosidad, cabe decir que se retiró un tiempo de los escenarios, luego de contraer malaria. Pero ya está de vuelta con su nuevo álbum, Multitude. También trae su propia marca de moda y es que con Stromae siempre hay nuevas sorpresas y emociones.

