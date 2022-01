Sydney Sweeney pidió eliminar desnudos “innecesarios” a los creadores de “Euphoria”

Sydney Sweeney es una de nuestras actrices favoritas de la serie Euphoria, y recientemente compartió su experiencia al dirigirse al creador del show, Sam Levinson, para que cortara algunas de las escenas de desnudo de su personaje, Cassie. “Hay momentos en los que se suponía que Cassie estaba sin camiseta y yo le decía a Sam: ‘Realmente no creo que eso sea necesario aquí'”, dijo la actriz de 24 años en una entrevista con The Independent. “Él me respondía: ‘Vale, no lo necesitamos’. Nunca he sentido que Sam me haya presionado o que estuviera intentando meter una escena de desnudo en una serie de la HBO. Cuando no quise hacerlo, nunca me obligó”.

La joven actriz comparó esta experiencia con otros rodajes a lo largo de su carrera en los que no se sintió capaz de hablar al respecto, diciendo: “He tenido experiencias en las que quiero ir a casa y restregarme completamente porque me siento asquerosa. No me sentía cómoda con mi compañero de reparto o con el equipo, y simplemente no sentía que mi personaje lo hiciera”, reveló.

La integrante del elenco de The White Lotus contó que también se ha enfrentado a un ciberacoso “irrespetuoso y angustioso” por sus escenas de desnudo en la serie, y explicó que hay un “estigma” contra las estrellas femeninas que deciden hacer desnudos en la pantalla. “Cuando un hombre tiene una escena de sexo o muestra su cuerpo, sigue ganando premios y recibiendo elogios. Pero en el momento en que una chica lo hace, es completamente diferente”, dijo.

“Estoy muy orgullosa de mi trabajo en Euphoria. Creo que hago una gran actuación. Pero nadie habla de ella porque me desnudo. Hago The White Lotus y, de repente, los críticos me prestan atención. La gente me adora. Dicen: “Dios mío, ¿qué es lo siguiente que va a hacer?”. Yo decía: ‘¿No me vieron en Euphoria?”.

El año pasado Sweeney estuvo de paso por Instagram Live para responder a los haters que la insultaban en Twitter. “Creo que es realmente importante que la gente vea cómo las palabras realmente afectan a las personas”, Sweeney en su subida a las redes sociales entre lágrimas en ese momento. “Sé que todo el mundo dice: ‘No puedes leer cosas’, y ‘No deberías leer cosas’, pero… soy una maldita persona. Estoy sentada aquí con mi perro, Tink, viendo HGTV, llevando mi snuggie. La gente tiene que ser más amable en las redes sociales, porque está muy mal”.

