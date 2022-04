“Suzume no Tojimari”: Llega el hermoso tráiler del nuevo anime de Makoto Shinkai, creador de “Your Name”

El director japonés Makoto Shinkai es conocido por sus historias emocionales y su hermoso estilo visual: comenzando con The Garden of Words en 2013, Shinkai ha estrenado una nueva cinta cada tres años, con su mayor éxito hasta ahora, Your Name, en 2016, y Weathering with You, en 2019. Ahora está de regreso con el primer avance de su próximo largometraje, titulado Suzume no Tojimari, y que llegará a los cines a finales de este año. El nuevo teaser no devela mucho, pero promete un montón de cielos azules abiertos y brillantes vistas del océano que son emblemáticas de los mundos mágicos de Shinkai.

La historia se centra en una chica de 17 años de Kyushu llamada Suzume, que un día se encuentra con un misterioso viajero del tiempo que le dice a Suzume que está buscando una puerta. Cuando Suzume le sigue a las montañas para localizar la puerta en cuestión y la abre, se desencadena un efecto dominó en el que las puertas que aparentemente no llevan a ninguna parte en todo Japón se abren una tras otra. Pronto se hace evidente que depende de Suzume cerrar cada puerta para salvar el mundo del colapso.

Shinkai describe la película como “una historia de aventuras moderna”, y también como “una película de acción” y “una película de carretera”, ya que la trama lleva a Suzume desde su casa en una zona rural de la isla suroccidental japonesa de Kyushu en un viaje para “cerrar puertas” en haikyo, o ruinas modernas, por todo Japón. El tráiler marca varias casillas en la lista de estilos característicos de Shinkai, incluyendo un diseño de colores de alto contraste con énfasis en los azules y violetas, una atmósfera pensativa y una chica con poderes misteriosos que parecen estar ligados al destino del mundo.

Suzume no Tojimari se estrenará en los cines japoneses el 11 de noviembre, y cruzamos los dedos para que no tengamos que esperar mucho para verla en este lado del mundo. A continuación, el tráiler.

