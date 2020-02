Slowthai indigna al público y es expulsado por actitud sexista en los premios NME

Una de las revelaciones musicales del los últimos años es el rapero británico Slowthai, quien, durante la noche del miércoles, en una presentación que se llevó a cabo en el O2 Academy de Brixton, Londres, fue galardonado con el Hero Of The Year Award en los premios NME, que se celebran anualmente. Sin embargo, el interprete de Doorman adoptó una actitud que la audiencia consideró como “incómoda” y fue echado de la presentación a la fuerza.

Todo comenzó cuando Tyron Kaymone Frampton — el verdadero nombre del músico nativo de Inglaterra — hizo comentarios sexistas sobre las anfitrionas; la comediante de origen canadiense Kathryn Ryan y la presentadora de Beats 1, Julie Adenuga; tras recibir el premio por parte de ellas. La situación se volvió aún más incomoda una vez que el cantante de Ladies violara el espacio personal de las dos mujeres, a lo que muchos en la audiencia se opusieron con gritos y abucheos.

It’s just kicked off at the NME Awards #Slowthai 😬 just after he won hero of the year #NMEAwards2020 pic.twitter.com/rKmUOXSuhB — Vinesh (@V1nesh) February 12, 2020

Posteriormente, el cantante que sigue promocionado su disco debut, Nothing Great About Britain, acusó a un miembro de la audiencia de arruinar su discurso con abucheos y gritos, y rápidamente la situación se salió de control cuando el músico comenzó a arrojar micrófonos a la público y estos le respondieron lanzándole bebidas. Posteriormente, la seguridad del evento expulsó a slowthai del lugar.

He didn’t make me uncomfortable.

This is why we need women in positions of power. I knew he had lost from the moment he opened his mouth like any heckler coming up against a COMIC – not a woman – a COMIC. I was operating 2/10. What a sweet boy. I defused it.

Tonight was fun! ❤️ https://t.co/BBMPZpIvhy — Katherine Ryan (@Kathbum) February 13, 2020

.@nme please forward my award to @kathbum for she is the hero of the year. what started as a joke between us escalated to a point of shameful actions on my part. i want to unreservedly apologise, there is no excuse and I am sorry. i am not a hero. (1/2) — tyron. (@slowthai) February 13, 2020

Después de todo el incidente, Ryan publicó en Twitter que ella no se ofendió por la actitud de slowthai. En respuesta, esta mañana, el interprete de Inglorious Bastard tuiteó esta mañana para disculparse con Ryan, pidiéndole a los directores de los premios NME que le diera su galardón a la presentadora, quien luego respondió diciendo lo siguiente:

“Sabía que estabas bromeando y felicitaciones por tu álbum tan galardonado”.

El cantante de 25 años de edad se había robado el show adoptando una actitud similar hace un par de semanas en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Las críticas en contra del músico por redes sociales han sido innumerables, y el artista prometió ser mejor en un futuro.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?