“Self Made”: Octavia Spencer será la primera millonaria de Estados Unidos en lo nuevo de Netflix

La televisión se ha convertido en el espacio ideal en el que los creadores pueden desarrollar aquellas historias fascinantes, emocionantes y poderosas que no logran ser llevadas a la pantalla grande en el cine, especialmente en formato de miniserie. ¿Pruebas? Chernobyl y When They See Us por mencionar las más recientes.

Y nuevamente Netflix promete sumar un nuevo éxito en su haber con Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker, la nueva miniserie inspirada en la vida de la primera mujer que se convirtió en millonaria por sí misma en los Estados Unidos y basada en el libro On Her Own Ground: The Life and Times of Madam C. J. Walker, escrito por su tatara-tatara nieta A’Lelia Bundles.

La ganadora del Oscar, Octavia Spencer, se meterá en la piel de Madam C.J. Walker, una mujer afroamericana pionera dentro del mundo de los productos de cuidado para el cabello, quien se convirtió en un icono cultural, tras superar todas las barreras de género, raciales, traiciones personales y rivalidades en el negocio, para así poder construir una marca que revolucionó el mercado para el cuidado del cabello de las personas de color, al mismo tiempo que se convierte en una líder social en su comunidad.

De acuerdo con IndieWire, la miniserie será de cuatro capítulos y contará con la participación de Blair Underwood como el esposo de C.J. Walker, Tiffany Haddish como su hija Leila, Carmen Ejogo como Addie Munroe (rival de Walker en los negocios), Garrett Morris como el suegro de Walker, Kevin Carroll como Freeman Ransom (abogado de Walker) y Bill Bellamy.

La miniserie llegará a Netflix este próximo 20 de marzo y acá te dejamos el trailer para que lo disfrutes.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?