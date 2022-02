Sara Ramírez habla de las críticas a su personaje Che Díaz en “And Just Like That…”

Atención: Esta post contiene spoilers de la primera temporada de And Just Like That…

Ahora que el reboot de Sex And The City, llamado And Just Like That… cerró su primera temporada (y sin noticias de confirmación de una segunda por los momentos), no se puede negar que hubo un personaje que mantuvo a todo el mundo hablando durante todo este tiempo: Che Diaz, quien sin duda causó la mayor impresión. A lo largo de los diez episodios, hizo de todo: fumó marihuana en un funeral, tuvo sexo con Miranda mientras una Carrie Bradshaw recientemente operada se orinaba en la habitación de al lado, e interpretó un número musical polarizante para informar a Miranda de que se mudaba al otro lado del país.

Aunque la mayoría de los memes en torno al personaje han sido divertidos y agradables, su intérprete, Sara Ramírez, se alejó de Twitter el mes pasado cuando Che atrajo un montón de negatividad, y solo volvió brevemente para agradecer a los fans su apoyo. “Alerta de spoiler: si de repente me estás siguiendo por odio, vas a estar muy decepcionado. No hay nada más que amor en mi campo de energía en este momento”, escribió. “Gracias por pasar por aquí”.

Spoiler alert: if you’re suddenly hate following me you’re going to be sorely disappointed. There’s nothing but love in my energy field at this time. Thanks for stopping by. 👋🏽😂🥳😘 — Sara Ramirez 🐜 (@SaraRamirez) January 13, 2022

Ahora, Ramírez está de vuelta, y en una entrevista reciente con The New York Times, comentó acerca de las críticas más agudas sobre su personaje. “Soy muy consciente del odio que existe en Internet, pero tengo que proteger mi propia salud mental y mi propio arte. Y eso es mucho más importante para mí porque soy un ser humano real”, dijo. Al igual que su personaje Che, Ramírez es no binarie y utiliza el pronombre elle.

“Hemos construido un personaje que es un ser humano, que es imperfecto, que es complejo, que no está aquí para caer bien, que no está aquí para la aprobación de nadie. Está aquí para ser elle misme”, dijo, y añadió que no se toma demasiado a pecho los comentarios negativos. “No me reconozco en Che”, agregó.

“Celebro la pasión que la gente pone sobre la mesa en torno a esta representación”, añadió Ramírez. “Pero en la vida real, hay muchos seres humanos diferentes que se presentan a la mesa, diciendo la verdad al poder de innumerables maneras. Y todos aterrizan de manera diferente con diferentes personas. Che Díaz tiene su propio público al que se dirige y que realmente se divierte con lo que hace”.

