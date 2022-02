Rusia: Un adolescente preso por “planear un ataque terrorista” en “Minecraft”

Tres adolescentes rusos fueron condenados a largas penas de prisión por conspirar para volar un edificio del Servicio Federal de Seguridad (FSB) en Minecraft. Tal como informa The Moscow Times, Nikita Uvarov, Denis Mikhailenko y Bogdan Andreyev son de Kansk, en la región siberiana de Krasnoyarsk. Los tres tenían 14 años cuando fueron detenidos en junio de 2020, después de que se descubriera que repartían folletos con el lema “el FSB es el principal terrorista”. Esos mismos folletos ofrecían apoyo al matemático Azat Miftakhov, que cumple una condena de seis años de prisión por cargos de hooliganismo (y que Rusia considera anarquista).

Las detenciones permitieron registrar los teléfonos de cada uno de los adolescentes, lo que permitió descubrir el plan para volar un edificio virtual del FSB en Minecraft. Según RadioFreeEurope, el trío fue acusado de desarrollar un juego para bombardear el edificio del FSB y llevar a cabo actos terroristas como represalia por el encarcelamiento de activistas que las autoridades rusas califican de terroristas. También había imágenes de vídeo almacenadas en los teléfonos en las que se les veía lanzando cócteles molotov contra una pared. Todo ello fue suficiente para presentar cargos relacionados con actividades terroristas contra los tres sospechosos.

Sorprendentemente, Mikhailenko y Andreyev se declararon culpables del único cargo de “recibir entrenamiento con el fin de llevar a cabo actividades terroristas”. A cambio, recibieron penas suspendidas de tres y cuatro años, por lo que permanecerán libres. Sin embargo, Uvarov decidió declararse inocente, por lo que fue ingresado en un centro de detención preventiva donde afirma haber “sido sometido a presiones mentales y físicas para que confesara su culpabilidad”. Esa supuesta presión no funcionó, pero Uvarov fue condenado a una pena más severa de cinco años en una colonia penal.

En su declaración final en el juicio, el 9 de febrero, Uvarov, de 16 años, reiteró sus comentarios anteriores rechazando los cargos y añadió que si es encarcelado, “cumplirá la sentencia con la conciencia limpia y la dignidad”. “Fue doloroso para mí ver cómo mi país oprime a las personas, a los activistas de los derechos civiles, que quieren lo mejor para el país y defienden su bienestar. Ahora, por desgracia, estoy experimentando yo mismo el despotismo de los injustos colaboradores del sistema”, dijo el adolescente.

En declaraciones para Novaya Gazeta, Uvarov dice que solo quiere salir de Rusia y terminar sus estudios. “Solo me gustaría terminar mis estudios, obtener una educación e ir a algún lugar lejos de aquí. Pido al tribunal que me deje hacerlo”. Lamentablemente, no podrá hacerlo hasta el 2027.

