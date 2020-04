“Rick and Morty” vuelven con batallas de sables, peleas y más en el trailer de sus nuevos episodios

Tras una agonizante espera de dos años, Rick and Morty regresaron el año pasado para su cuarta temporada, pero no lo hicieron por completo, tan solo fueron estrenados cinco episodios que involucraron serpientes espaciales, dragones y más, aumentando aún más la agonía de sus fanáticos por saber lo que pasará en la segunda mitad de la temporada.

Pero en tiempos de pandemia, las buenas noticias son una caricia para el alma en medio del confinamiento, y es que Adult Swim anunció la noche de este martes que el resto de la temporada se estrenará este próximo 3 de mayo y nos dieron el trailer de los nuevos episodios.

Conocidos como The Other Five, la segunda mitad de la temporada nos muestra algunos avances de lo que está por venir: batallas de sables láser, influencias animé, cubetas de ácido y la familia ignorando los sueños de Jerry.

Recientemente en aras de calmar la expectativa de los fanáticos, se estrenó un pequeño cortometraje en el que vemos a Rick y a Morty en una batalla con ninjas, al mejor estilo de las películas de samurais.

De acuerdo con IMDB, el episodio seis involucra a los chicos en la búsqueda de “una ardilla mágica y viajar al espacio en donde realizan algunos cosas relacionadas con la ropa”, en el episodio siete Morty conoce “a un nuevo chico llamado Jack, que está enamorado de un alien de nombre Tom”, mientras que Rick “intenta salvarlo cuando descubre que el alien no es quien dice ser”, el episodio ocho veremos que “Summer comienza a tejer, y cuando su bufanda queda atrapada en la puerta del garaje, desencadena una serie de acontecimientos que conducen a la destrucción total del multiverso”. Aún no se conocen las sinopsis de los últimos episodios.

Esperemos que para el 3 de mayo en algún país ya se haya levantado la cuarentena, en caso de que no sea así, ya tendremos nuevos episodios de Rick and Morty para alegrarnos el aislamiento.

Acá te dejamos el trailer de los nuevos episodios de la cuarta temporada.

