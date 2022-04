El mexicano-estadounidense Omar Apollo lleva unos cinco años publicando música en forma de canciones hermosas y seductoras que se pasean por el R&B, el neo soul y hasta el funk. Hace unas semanas dejó caer su álbum debut, Ivory. Apollo, originario de Hobert, Indiana, ha recorrido un largo camino desde sus himnos de desamor y tracks de amor propio, como su single Ugotme, que le ayudó a conseguir millones de oyentes en las plataformas de streaming. Este primer disco, que le sigue a su exitosa mixtape Apolonio de 2020, combina canciones bilingües de hip-hop, soul y dance en 16 tracks, con colaboraciones de Daniel Caesar y producción de Pharrell Williams. En una entrevista concedida a The Guardian, Apollo afirma: “Este álbum me ha enseñado a producir. Siento que hay todo un mundo que aún no he tocado”.

Por lo general, los álbumes de Apollo son privados y con algunas colaboraciones con diferentes artistas, pero Ivory es su estreno en un sello importante y producto final de un intenso proceso de maduración creativa, estética y sentimental experimentado por el músico en los últimos años. No por casualidad, al sumergirse en este álbum, cada composición utiliza un enfoque muy característico, como una acumulación natural de todo lo explorado por el artista desde el inicio de su carrera. Escuchamos canciones en las que la relación con sus raíces latinas se sienten más que nunca como la delicada En El Olvido, pero siempre seguida de grabaciones marcadas por el pop, tal como sucede con Tamagotchi, su colaboración con Pharrell. El álbum es un zigzag de ideas, ritmos y referencias que dan marco a la experiencia del oyente hasta la canción de cierre, la melancólica Mr. Neighbor.

Aunque Ivory se rige por la combinación creativa de elementos, la producción es sobre todo consistente: Apollo se centra en producir un tracklist marcado por las guitarras y las melodías que refuerzan su identidad sonora: prueba de ello es Invincible, la colaboración con Caesar en la que no solo se pone de manifiesto este sonido más maduro, sino algunas referencias atrevidas a artistas como Prince y Rick James. Sin embargo, los sentimientos siempre son la prioridad, al igual que las penas y las inquietudes de Apollo. Son esos momentos de vulnerabilidad y entrega emocional los que nos atraen a él como artista, como sucede en temas como Petrified, en donde canta: He showed me my face, so I loosened my grip / A shadow came down, told me I live a lie de manera íntima y sensible, un leitmotiv que palpita a lo largo de la producción.

Ivory está compuesto por canciones de amor y desamor, romances pasajeros y momentos de abandono, como si Apollo estuviera atascado en un marasmo de experiencias sentimentales. Así que si bien para algunos el álbum puede ser algo monotemático, lo cierto es que sabemos lo que vamos a escuchar cuando se trata de él. Aún así, los 16 temas son todo menos repetitivos gracias a las combinaciones de ritmos y colaboradores que aparecen a lo largo de la producción como su amiga Kali Uchis, con quien comparte Mala Vida, uno de los momentos más vulnerables del disco, y también uno de los más hermosos.

El álbum debut de Omar Apollo es una ópera prima llena de intimidad y delicadeza, en donde busca la consolidación de su identidad artística: sensibilidad con sonidos espesos y sensuales que nos llevan por la melancolía, el dolor del olvido, y esa electricidad que nos llega hasta la punta de los dedos cuando nos enamoramos. Con sus melodías y versos, Apollo abre su corazón un poco más y logra un sonido un poco más accesible y equilibrado, y de más está decir, atractivo. Un comienzo hechizante, y uno que se queda en tu mente tras escucharlo.

Escucha Ivory en su totalidad a continuación:

