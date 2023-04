Durante sus 12 años de carrera, Lana Del Rey se ha convertido en la reina de la música melancólica, algo así como una monarca caída del sueño americano. Lana es una artista que ha sabido poner en sus canciones el desencanto amoroso de una manera excepcional, y tras una fila de éxitos a principios de la década pasada, en el 2019 dio un golpe en el mundo de la música con Norman Fucking Rockwell!, el mejor álbum de su discografía, en donde resumía de manera perfecta su pasión por la era de los años 50 y 60 y el encanto de Laurel Canyon con un poco menos de cocaína que en sus inicios, finalmente estableciéndose como una de las compositoras más importantes de esta generación. En 2021, publicó otros dos álbumes que no consiguieron tocar la fibra sensible como el anterior, pero que seguían siendo buenas propuestas. Ahora, Lana está de vuelta con Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd, su novena producción, y en donde destaca esa audacia musical que estaba menos presente en los dos últimos álbumes.

El título del disco hace referencia al túnel art decó Jergins de Long Beach, California. Cerrado en 1967, se construyó para conectar el Jergins Trust Building con la playa por debajo de Ocean Boulevard y Pine Avenue. Este nombre, elegido con cuidado, traduce la contradicción de sus composiciones, en donde la luz de la música es, por lo general, un opuesto a sus letras, que oscilan entre el romance trágico, el sexo, las drogas y la melancolía. En esta oportunidad, Lana se hace acompañar por varios artistas como Jon Batiste, Father John Misty, Tommy Genesis y el pianista y compositor francés Riopy. Lejos de la imagen de pin-up de su debut, este álbum se muestra como una oportunidad para que Lana Del Rey exponga con delicadeza su complejidad en un proyecto que sintetiza su carrera: a lo largo de 16 temas y casi 80 minutos, revela su infancia, sus relaciones familiares, pero también sus lados más oscuros, a la manera de un diario casi cinematográfico que mantiene su amor por el concepto cultural de Americana; sus paisajes, su temperatura de color, sus recuerdos teñidos de sepia, sus canciones de John Denver y el dolor transformado en música.

Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd añade la influencia del gospel al escenario sonoro del disco desde el tema de apertura, The Grants, que nos ofrece un comienzo suave que transiciona suavemente hacia la pista que da título al álbum. Las palabras Don’t forget me resuenan en la canción cuando Lana se refiere al túnel abandonado: el tema es hermoso, y el lirismo alterna muy bien entre un lugar olvidado y el miedo a caer en el olvido. El siguiente tema, Sweet, es más tranquilo, y Lana canta sobre una producción discreta, y aunque el tema es ciertamente bello, no deja una impresión duradera. Sin embargo, A&W es uno de los puntos álgidos del álbum y destaca como uno de los mejores temas de la carrera de Lana. La canción juega con muchas de las narrativas asignadas a la artista a lo largo de los años, y termina con las líneas It’s not about havin’ someone to love me anymore / No, this is the experience of bein’ an American whore. La expresión de whore se utiliza como una descripción de múltiples capas que contiene a partes iguales liberación y maldición. Lana se refiere a su cuerpo, y utiliza las palabras como referencia a las críticas que ha recibido a lo largo de los años sobre su aspecto, pero también a cómo estos mismos atributos son vistos como una ventaja y una provocación al mismo tiempo: If I told you that I was raped / Do you really think that anybody would think / I didn’t ask for it?. Abordar una violación tan abiertamente no solo es raro en la música pop, sino que también es un triste retroceso a toda la narrativa de la “puta americana”: si así es como te ve el mundo, ¿alguna vez te creerían si dijeras la verdad?

Tras esta pequeña joya, pasamos al controversial Judah Smith Interlude. Polémico, porque Judah Smith es un pastor de una megaiglesia, criticado por sus declaraciones contra el aborto y las personas LGBTQI+, entre otras cosas. Durante sus minutos en el álbum predica sobre el deseo y el amor, mientras Lana a veces se ríe de sus declaraciones, y veces tararea. ¿Es irónico? Según muchos fans de Lana, el sermón grabado sirve como una capa extra, en especial su última línea (And you’re not gonna like this, but I’m gonna to tell you the truth / I’ve discovered my preaching is mostly about me), como una forma de subrayar que la música de Lana trata simplemente de ella misma. Tras este interludio, nos adentramos en una colección de temas introspectivos y discretos, incluyendo otro interludio con Jon Baptiste. Acá hay que decir que sí, el uso hábil de los interludios puede elevar un álbum y darle más vida, pero acá, el valor de estos es ambiguo: el álbum ya es muy largo, y después del interludio de Batiste, nos quedamos con una colección de temas que, en el contexto de un álbum, parecen algo masivos y lentos. Por fortuna, temas como Kintsugi y Fingertips hacen que valga la pena la escucha: desde el punto de vista lírico, las canciones están increíblemente bien escritas y se sumergen sin complejos en las pérdidas de familiares cercanos, la educación y las reflexiones sobre el futuro de Lana. Kintsugi evoca la reciente muerte de su abuela, con delicadeza y algunos toques de piano del omnipresente Jack Antonoff. En Fingertips, incluso nos invita a un increíble diálogo familiar, contando conmovedoramente a su familia cómo está sobrellevando el calvario, todo ello bajo una lluvia de cuerdas y describiendo con infinita precisión su reacción ante el suicidio de su tío.

Las posteriores Grandfather Please Stand On The Shoulders Of My Father While He’s Deep-Sea Fishing, Let The Light In y Margaret son sobre todo una transición a la sección final del álbum… pero ahí es cuando aterriza Fishtail, el paisaje sonoro cambia, y se añaden tambores y autotune mientras Lana reflexiona sobre una relación pasada: es una canción limpia y sencilla que habría sido perfecta para la parte central del álbum, aunque hay que admitir que el penúltimo tema del álbum, Peppers, que samplea la canción Angelina de Tommy Genesis, requiere definitivamente una transición, una función que Fishtail cumple bien. Peppers es atrevida, juguetona, divertida, una conclusión más ligera y sexy para un álbum que se centra principalmente en la música. Por cierto, las colaboraciones en el álbum parecen funcionar muy bien. Tenemos la excelente Candy Necklace con Jon Baptiste, quien añade su toque mágico al piano, mientras Father John Misty nos acompaña en Let the Light In, en donde se da cabida a los vicios y el artista puede hacerse eco de su carácter depravado, con guitarra y voz, mientras Lana encuentra un punto en común entre su universo y el de su colaborador de manera hermosa. Más adelante, en Paris-Texas, Lana se une SYLM, influenciada por la obra de teatro y la película de Sam Sheppard, y en Margaret se le da espacio a Bleachers, mientras Lana canta sobre al fin encontrar el amor verdadero como si fuese Jack Antonoff, pues la canción está dedicada a la actriz Margaret Qualley, pareja del músico. Es una pena que uno de los discos más esperados del año cierre con un mashup que incluye el (ya) soberbio Venice Bitch.

Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd destila una forma de misterio, en el suave aliento de la voz de Lana, en las partituras de violín y piano, en la intimidad y vulnerabilidad de los temas abordados mientras la artista revisita la estética de su debut recuperando la influencia del rap en algunas canciones, que tienen el mérito de sacudir la monotonía que siempre amenaza con instalarse cuando ya a está a punto de llegarse a un décimo álbum. Líricamente, la artista expone un complejo de puta y virgen interiorizado y es lo más honesto que Lana Del Rey ha hecho hasta ahora, tanto musical como temáticamente. Es probable que el álbum crezca mucho más con el tiempo y se vuelva otra de esas referencias infalibles de su trabajo. Al mismo tiempo, queda claro que a medida que Lana empieza a buscar un sonido más personal y discreto, también es capaz de lograr conseguir la luz al final del túnel.

Escucha Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd en su totalidad a continuación.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?