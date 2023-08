Si eres seguidor de la muy querida estrella indie-pop canadiense Carly Rae Jepsen, entonces sabes que seguir su carrera viene con satisfacciones cuando se trata de englobar cada una de sus eras musicalmente hablando a través de lanzamientos: cuando la cantante y compositora laza un nuevo álbum de estudio, sus fieles fans saben que probablemente lo seguirá con un segundo proyecto relacionado, que por lo general agrupa las caras B de esa producción. Jepsen comenzó esta tendencia con Emotion Side B, una continuación de Emotion de 2015, y la continuó con Dedicated y Dedicated Side B en 2019 y 2020, respectivamente. Así que cuando Jepsen dejó caer su sexto álbum de estudio The Loneliest Time en 2022, y que estuvo cargado de nostalgia, melancolía pero también con una buena dosis de funk y disco, ya sabíamos que muy pronto tendríamos más material nuevo de ella. Asi, Jepsen anunció oficialmente The Loveliest Time en julio, escribiendo en Instagram: “Realmente no puedo llamarlo lados B como si fueran ideas descartadas: es el conjunto completo de un cuerpo de trabajo que enseñó mucho sobre el amor y la soledad y sobre mí misma”.

En una entrevista reciente con Variety, la artista dice que “The Loneliest Time se basó en los temas de la soledad, y eso me quedó muy claro. Estoy como, está bien, así que [temas como] Psychedelic Switch, vamos a guardar para más tarde. Pero no quería que fuera como el álbum triste, y luego el álbum feliz. Hubo canciones a propósito como Bends y Go Find Yourself or Which en la primera oferta. En la segunda oferta, cosas como Kollage y Put It to Rest se sintieron muy vitales, Aeroplanes, por ejemplo. Pero creo que la razón por la que aterrizaron allí es que eran más experimentales de lo que jamás podría haber hecho antes. Así que se sintió más seguro ponerlos en el hogar de las caras B también”. Creado por Jepsen en colaboración con productores como John Hill, Patrik Berger, Rostam Batmanglij, Kyle Shearer y más, The Loveliest Time aterrizó el pasado 28 de julio con un total de 13 pistas, y tal como dice Jepsen, más que una colección de caras B, se siente como una extensión del primer disco, más experimental y con ganas de irse a una aventura sonora.

“No quería que fuera tan simple como una oscuridad y una luz. No somos tan simples como humanos. Se trata más de entrar en la experiencia de estar vivo y salir de ese estado de hibernación y luego de soledad. Hay tantas flores en muchas de mis imágenes porque me gusta la idea de plantarte en esta tierra limpia, y de ahí puede surgir un hermoso crecimiento. Quiero que se sienta como un crecimiento y suene como una celebración. Esos fueron los conceptos principales para mí. Muchas de las canciones fueron escritas desde un lugar donde todavía no había conocido a nadie que me emocionara tanto; era este anhelo por eso. Ha sido una cosa extraña de la vida imitar el arte porque siento que he escrito todas estas experiencias que ahora en la vida real estoy teniendo y es extraño que se escriba primero y luego suceda después”, explica Jepsen a Rolling Stone la dualidad de estas dos producciones. Y realmente se siente así: los temas se inspiraron en fantasías sobre poder “viajar de nuevo y enamorarse locamente y vivir la vida como si fuera una aventura”, sirviendo como una contraparte del mood de The Loneliest Time. El álbum se siente más lleno de alegría, los temas se sienten vibrantes, y aunque en ciertos puntos la producción puede que no sea tan cohesiva como otras colecciones de B-sides de Jepsen, nos invita a voltear la cara al sol con una sonrisa.

En The Loveliest Time, tenemos temas como Anything To Be With You, en donde canta sobre la maníaca insistencia en que una relación nunca se acaba, hasta la ensoñadora Kollage, en donde Jepsen experimenta con su voz como nunca antes y pareciera haber grabado bajo el agua, llena de ecos. Las relaciones se construyen y se rompen a medida que avanza el álbum, nunca del todo bien, pero nunca lo bastante mal como para abandonarlas del todo. En After Last Night, canta sobre un romance que vuelve a encenderse sobre un ritmo palpitante y unas cuerdas que suspiran como en el soundtrack de un viejo filme hollywoodense sin dejar atrás los beats del UK garage, mientras que las notas discordantes de Aeroplanes se hacen eco de los problemas entre dos amantes: cuando el coro desafina, sabes que se trata de una relación que se dirige a un mal lugar. Uno de los mejores momentos en el disco es Psychedelic Switch, que a primera escucha tal vez no te convenza, pero luego de oírla un par de veces seguro va a recordarte a Kylie Minogue, a Daft Punk, a Róisín Murphy y a Jessie Ware con la euforia de una relación que hace que la adrenalina te recorra todo el cuerpo. Este es uno de los elementos más notables de la colección, pues la mayoría de las canciones parecen haber sido hechas para la pista de baile, ese lugar mítico en donde no solo dejamos ir el despecho entre lágrimas y sudor, sino también podemos terminar moviendo el cuerpo frente a la próxima persona de quien nos enamoraremos.

El single principal del disco, Shy Boy, es groovy y tiene un gran pre-coro, especialmente con el sampleo del bajo y los teclados del single R&B de 1986 de Midnight Star, llamado Midas Touch. La infusión del sonido icónico de Midnight Star añade un toque nostálgico a la pista, creando una sensación de familiaridad para los fans tanto de la música disco como del R&B. Los últimos temas son Stadium Love y Weekend Love, que muestran claramente la inspiración de los años ochenta: ambas canciones utilizan solos de guitarra eléctrica e incorporan suaves ritmos de drum n’ bass y R&B moderno. Estas canciones muestran la habilidad de Jepsen para combinar diferentes estilos musicales y crear ritmos únicos, demostrando su versatilidad musical. The Loveliest Time es una oportunidad para que Jepsen se lance a tope con un enfoque más singular, traspasando los límites de la norma pop y ofrecernos algo diferente con canciones musicalmente diversas. Podríamos decir que esta colección de temas sigue en la línea del pop que dio a conocer a Jepsen, pero suena como su intento de ser más creativa y no ceñirse a una plantilla de música pop. ¿Es su mejor esfuerzo hasta ahora? Ese premio se lo sigue llevando Emotion, pero siempre es bueno escuchar a Jepsen experimentando más allá de su zona de confort.

Escucha The Loveliest Time en su totalidad a continuación.

