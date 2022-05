A estas alturas, es difícil saber cómo clasificar a Bad Bunny. ¿En el reggaetón? ¿En el pop? ¿En el rap? Lo cierto es que cabría en todos los géneros: el puertorriqueño de 28 años anda causando estragos a través de la música latina desde su álbum X100Pre de 2018, sumando tres discos igual de buenos en los últimos años, y consecuentemente ha sido escuchado más de 9.100.000.000 veces al año solo en Spotify en el 2021. Más que ningún otro artista. Poco a poco, hasta los más reticentes empiezan a darse cuenta de que Benito tiene algo especial, pero algunos siguen despreciándolo como si fuese algo parecido a un Drake latino. Su nuevo disco, Un Verano Sin Ti, desmiente esas sospechas, no solo porque Drake jamás tendría la creatividad de hacer un álbum como este, sino porque por más de una hora y media, el conejo malo se pasea por todas las fronteras del género aquí y allá, demostrando que es un talento generacional, innovador sin concesiones y, al mismo tiempo, incapaz de no hacer éxitos.

En una reciente entrevista con The New York Times, Bad Bunny dijo sobre este nuevo trabajo: “Desde siempre he dejado claro a la gente que nunca voy a hacer un disco igual a otro. Este disco es muy caribeño, en todos los sentidos: con su reggaetón, su mambo, con todos esos ritmos, y me gusta que sea así. Estoy muy emocionado, feliz y orgulloso. Creo que la gente estará orgullosa de mi trabajo”. En esta nueva producción, Benito demuestra su versatilidad una vez más, comenzando con el eufórico banger Moscow Mule, con marimbas parpadeantes y eufóricas contra los sintetizadores empapados de nostalgia: es una de esas canciones que suenan como una playa escondida en el horizonte de la gran ciudad. Un poco melancólica, un poco nostálgica, pero tan cálida y enérgica que se vuelve adictiva. En cualquier otro álbum de cualquier otro artista, Moscow Mule sería el single definitivo y un éxito que eclipsa al resto del disco, pero aquí casi te olvidas de que está ahí.

Después De La Playa es una acumulación épica de sintetizadores, melodías sobresalientes que se interrumpen a mitad de camino con un grito de “¡Zumba!”, banda en vivo e instrumental de mambo, que nos recuerda lo mucho que hemos extrañado salir a bailar. Los features también son un buen balance: la Party con Rauw Alejandro es prueba de la fórmula dorada del reggaetón con las collabs. Andrea, de cinco minutos de duración, es un sobrio y agotado tratado sobre el feminicidio de la puertorriqueña Andrea Ruiz Costa, en el que cuenta con el apoyo de sus compatriotas synthpop Buscabulla, dando un espacio para la reflexión y el relato surgen, mientras que el instrumental crea tensión, variedad y profundidad de sonido. Por su parte, The Marias respalda a Bad Bunny en Otro Atrardecer, en donde surge una pegadiza y subliminal fusión de reggaetón rock, cuyo ritmo sólido acentúa las franjas experimentales de sintetizador mientras la cantante María Zardoya y Bad Bunny se unen en un lúgubre dúo.

La melancólica melodía de guitarra es el núcleo de Neverita, llevándonos a este tema glitchy con soul y construido alrededor de sus propios cambios de tempo; El Apagón suena un poco como 212 de Azealia Banks pasado por un filtro de Yeezus, y mientras Bad Bunny demuestra su flow de rapero. El disco también se trae más que bangers: Yo No Soy Celoso retoma los sonidos de la guitarra y tiene a Bad Bunny cantando un registro bajo con un sintetizador triste, una contra-melodía y un silbido infinitamente pegadizo. El tema que da título al disco, Un Verano Sin Ti, llega en los últimos compases del mismo como una power ballad sonoramente extravagante, con toques de Rosalía. El éxito de hace tres años, Callaíta, cierra el proyecto con otro coro monstruoso en un monumento a la química perfecta entre Bad Bunny y el productor Tainy.

Un Verano Sin Ti sin duda tendrá algunos detractores, quienes podrían señalar la falta de un concepto global con más de 23 temas y una hora y media de duración, que se hacen largos si no estás en el mood, Sin embargo, el disco nos presenta a un Bad Bunny en la cima: jugueteando, probando y experimentando y sobre todo, creando éxito tras éxito, sin exageración alguna. Con este álbum, Bad Bunny hace que la fiesta vuelva a parecer algo grandioso, y es el aperitivo perfecto para el verano que se viene.

Escucha Un Verano Sin Ti en su totalidad a continuación:

