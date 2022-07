“¿Quieres rezar?”: “Chucky” regresa en el tráiler de su segunda temporada sembrando el terror en un colegio católico

El muñeco asesino favorito de todos está de vuelta, y no viene solo, como se ve en el recién estrenado trailer de la próxima segunda temporada de Chucky. El adelanto fue presentado durante la San Diego Comic-Con el fin de semana y muestra a los adolescentes supervivientes de la primera temporada, Jake (Zackary Arthur), Devon (Björgvin Arnarson) y Lexy (Alyvia Alyn Lind), mientras intentan volver a la vida normal en su nueva escuela católica. Pero como se imaginan, el muñeco demoníaco no ha terminado de atormentar a estos aterrorizados adolescentes. “¿Quieres rezar?”, dice mientras embosca a una de las monjas del colegio.

La segunda temporada también incluirá a Jennifer Tilly, que interpretará a Tiffany, la ex de Chucky, que ahora es su enemiga acérrima. En el nuevo clip, vemos a Tiffany dar la bienvenida a los gemelos Glen/Glenda, los queridos personajes presentados por primera vez en la serie de películas Child’s Play. Como se reveló recientemente, los gemelos serán interpretados por la estrella de Chilling Adventures of Sabrina, Lachlan Watson. También vemos a Devon Sawa, que interpretó a Logan y Lucas, los hermanos gemelos que murieron en la primera temporada. Parece que Sawa interpreta a un nuevo personaje, un sacerdote que no parece creer las historias de los niños sobre el muñeco asesino.

Por otra parte, Nica (Fiona Dourif), que está en una silla de ruedas, planea vengarse de su captora, Tiffany, mientras que Jake y Devon intentan ser pareja a pesar de los obstáculos que encuentran en su estricto colegio católico. Creada por Don Mancini y basada en la franquicia cinematográfica Child’s Play, la nueva temporada de Chucky se estrenará el miércoles 5 de octubre en USA Network y Syfy. Dale un vistazo al nuevo tráiler a continuación.

