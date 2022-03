¿Qué significa ser una persona transgénero?

Entender lo que es ser transgénero puede ser difícil, especialmente si nunca has conocido a una persona trans. Transgénero es un término amplio que puede utilizarse para describir a las personas cuya identidad de género es diferente del género que se creía que tenían al nacer, y cuando una persona empieza a vivir de acuerdo con su identidad de género, en lugar del género que se creía que era cuando nació, este periodo de tiempo se llama transición de género. Decidir hacer la transición puede requerir mucha reflexión: muchas personas trans se arriesgan al estigma social, la discriminación y el acoso cuando dicen a otras personas quiénes son realmente. A pesar de esos riesgos, ser abierto sobre la propia identidad de género puede afirmar la vida e incluso salvarla.

Es importante utilizar una terminología respetuosa y tratar a las personas trans como se trataría a cualquier otra persona. Esto incluye utilizar el nombre que la persona ha pedido que le llames (no su antiguo nombre), así como los pronombres que quiere que utilices. Si no estás seguro de los pronombres que usa una persona, pregúntale amablemente. Somos conscientes de que existe mucha presión sobre las personas trans y no binarias para que se conformen, cambien y demuestren su género a los demás, pero creemos que todas las personas trans, independientemente de su identidad, expresión u orientación, son suficientes tal y como son. Por lo tanto, hoy nos gustaría ayudar a empoderar a las personas trans para que celebren quienes son, y animar a los aliados a expresar su solidaridad con la comunidad trans, y conocer un poco más acerca de lo que está detrás de la T en LGTBTQI+.

¿Qué significa ser transgénero?

Las personas transgénero son personas cuya identidad de género es diferente del género que se les asignó al nacer. Trans se utiliza a menudo como abreviatura de transgénero. Cuando nacemos, se nos dice que somos hombres o mujeres según el aspecto de nuestro cuerpo, pero la identidad de género de algunas personas — su conocimiento innato de quiénes son — es diferente a esto, La mayoría de estas personas se describen a sí mismas como transgénero. Es importante destacar que todo el mundo — transgénero o no — tiene una identidad de género. La mayoría de la gente nunca piensa en cuál es su identidad de género porque coincide con su sexo de nacimiento.

¿Las personas trans solo se identifican como hombres o mujeres?

Para nada. Muchas personas transgénero no se identifican ni como hombres ni como mujeres, o como una combinación de hombre y mujer. Hay una variedad de términos que las personas que no son totalmente masculinas o totalmente femeninas utilizan para describir su identidad de género, como no binarie o genderqueer. Ser transgénero significa cosas diferentes para cada persona. Al igual que muchos otros aspectos de la identidad de las personas, como la raza o la religión, no hay una única forma de ser transgénero, ni una única forma de que las personas transgénero se vean o se sientan a sí mismas. La mejor manera de entender cómo es ser transgénero es hablar con personas transgénero y escuchar sus historias.

¿Las personas trans son homosexuales?

La identidad de género y la orientación sexual son dos cosas diferentes. La identidad de género se refiere al conocimiento interno de tu propio género; por ejemplo, tu conocimiento de que eres un hombre, una mujer u otro género. La orientación sexual tiene que ver con quién te atrae. Al igual que las personas no transgénero, las personas transgénero pueden tener cualquier orientación sexual. Por ejemplo, un hombre transgénero (alguien que vive como hombre en la actualidad) puede sentirse atraído principalmente por otros hombres (y se identifica como hombre gay), puede sentirse atraído principalmente por mujeres (y se identifica como hombre heterosexual), o tener cualquier otra orientación sexual.

¿Cuál es la diferencia entre ser transgénero y ser disconforme con el género?

Ser disconforme con el género significa no ajustarse a los estereotipos de género. Por ejemplo, la ropa, el peinado, la forma de hablar o los pasatiempos de una persona pueden considerarse más “femeninos” o “masculinos” que lo que se asocia estereotipadamente con su género. Las personas no conformes con el género pueden ser o no transgénero. Por ejemplo, algunas mujeres que fueron criadas y se identifican como mujeres se presentan de formas que podrían considerarse masculinas, como tener el pelo corto o llevar ropa estereotípicamente masculina. Del mismo modo, las personas trans pueden ser inconformistas de género, o pueden ajustarse a los estereotipos de género para el género que viven y con el que se identifican.

¿Qué significa hacer transición?

La transición es el periodo de tiempo durante el cual una persona empieza a vivir de acuerdo con su identidad de género, en lugar del género que se creía que tenía al nacer. Aunque no todas las personas transgénero realizan la transición, muchas lo hacen en algún momento de su vida. La transición de género es diferente para cada persona. Los posibles pasos de una transición de género pueden incluir o no el cambio de ropa, apariencia, nombre o el pronombre que la gente utiliza para referirse a esa persona (como “ella”, “él” o “elle”). Algunas personas pueden cambiar sus documentos de identidad para reflejar su género. Y algunas personas se someten a terapia hormonal u otros procedimientos médicos para cambiar sus características físicas y hacer que su cuerpo refleje mejor el género que saben que son. No es necesario seguir una serie de pasos específicos para “completar” una transición: es una cuestión de lo que es correcto para cada persona. Todas las personas transgénero tienen derecho a la misma dignidad y respeto, independientemente de los pasos legales o médicos que hayan dado.

¿Cómo saber si eres transgénero?

Las personas pueden darse cuenta de que son transgénero a cualquier edad. Algunas personas pueden remontar su conciencia a sus primeros recuerdos: simplemente lo saben. Otras pueden necesitar más tiempo para darse cuenta de que son transgénero. Algunas ideas que te pueden ayudar a entender mejor tu identidad de género y saber si es posible que seas transgénero, es escribir sobre cómo te sientes en un diario regularmente, hablar de tus sentimientos con alguien en quien confíes, aprender acerca de las experiencias de otras personas trans, tanto leyendo como conociéndolas en persona, y habla con algún terapeuta en quien confíes y conozca a la comunidad trans. Recuerda hacer solo cosas con las que sientas seguridad, y que hay muchas personas como tú cuestionándose su identidad de género.

¿Por qué es importante la igualdad de las personas trans?

Las personas transgénero deben ser tratadas con la misma dignidad y respeto que cualquier otra persona y poder vivir, y ser respetadas, de acuerdo con su identidad de género. Pero las personas transgénero se enfrentan a menudo a graves discriminaciones y malos tratos en el trabajo, la escuela y en sus familias y comunidades. Vivir sin miedo a la discriminación y la violencia y recibir apoyo y afirmación por ser quienes son es fundamental para que las personas transgénero puedan llevar una vida sana, segura y plena.

