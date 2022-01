La transfobia interiorizada, o la interiorización de actitudes antitransgénero por parte de las propias personas transgénero, no binaria y no conformes con su género, es un problema para muchos miembros de la comunidad trans. En una sociedad en la que algunos proveedores de servicios médicos niegan la atención sanitaria a estos pacientes por motivos religiosos o “personales”, aceptar la propia identidad de género puede parecer casi imposible.

Afortunadamente, ahora hay más recursos que nunca para los miembros de la comunidad LGBTQI+. Si crees que puedes estar luchando contra la transfobia interiorizada, esta guía es para ti. En ella, aprenderás por qué se produce y qué puedes hacer al respecto. Las personas con transfobia interiorizada suelen ser víctimas de la discriminación relacionada con la transexualidad, de agresiones sexuales y de una educación opresiva. Sin embargo, aprender a aceptar la identidad de género es posible con tiempo, esfuerzo y apoyo. ¡Comencemos!

¿Qué es la transfobia interiorizada?

La transfobia interiorizada se refiere a los sentimientos negativos de una persona transgénero, no binaria o no conformes con su género hacia su identidad. En la mayoría de los casos, los sentimientos de vergüenza les impiden declarar su identidad libremente con sus seres queridos o buscar ayuda médica, y provocan resultados de salud negativos. Aunque afecta a cada individuo de forma diferente, la mayoría afirma experimentar sentimientos de inutilidad e incluso ideas suicidas. En efecto, muchas personas que sufren transfobia interiorizada intentan “pasar” por una persona cisgénero o se aíslan de otros miembros de la comunidad LGBTQI+.

¿Por qué ocurre?

Los factores externos son las principales causas de la transfobia interiorizada. Gracias a los estereotipos binarios de género opresivos, muchas personas transgénero, no binarias o no conformes con su género sienten que “no se ajustan” a las normas de la sociedad. Lo que quizá no sepas es que la lucha de una persona con la expresión de género puede producirse ya en la infancia. Las familias que refuerzan los roles de género tradicionales pueden tener un fuerte impacto negativo: por ejemplo, a un niño se le puede disuadir de jugar con muñecas o de llevar ropa “femenina”, lo que puede crear problemas de salud mental a largo plazo.

Las escuelas también desempeñan un papel importante en los años de formación de los niños y pueden contribuir a los resultados negativos de la salud mental: por ejemplo, una escuela puede segregar los baños en función del sexo o no permitir que las alumnas se unan a equipos deportivos “tradicionalmente masculinos”. Al igual que las escuelas, las iglesias y otras organizaciones juveniles que perpetúan la transfobia exacerban los sentimientos de vergüenza. Algunas incluso someten a los jóvenes a abusos físicos, agresiones sexuales o “terapias de conversión”.

¿Cómo afecta a las personas?

Las personas trans, no binarias y no conformes con su género tienen un alto índice de suicidio y conductas autolesivas tanto en la adolescencia como en la edad adulta. El cisexismo internalizado, así como los factores que contribuyen a él (como el rechazo y la discriminación) pueden desempeñar un papel clave en este fenómeno. Otros posibles efectos sobre la salud son: mayores tasas de depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental, como la baja autoestima; la reticencia a llamar a la policía cuando se es víctima de un delito; retrasos en la búsqueda de atención sanitaria debido a la vergüenza o a la preocupación por la discriminación; enfermedades relacionadas con el estrés; una menor calidad de vida y dificultades para salir del armario o para buscar atención de afirmación de género.

¿Cómo saber si sufres de transfobia interiorizada?

Si experimentas transfobia interiorizada, es posible que no siempre lo sepas. Sin embargo, hay algunos signos reveladores a los que puedes prestar atención. La transfobia interiorizada puede hacer que mantener relaciones románticas o incluso platónicas sea extremadamente difícil o imposible: algunas personas trans, no binarias y no conformes con su género pueden sabotear intencionadamente sus relaciones por vergüenza o decidir no mantener ninguna relación.

Otras se someten al perfeccionismo debido al rechazo y los prejuicios constantes: cuando no cumplen las expectativas autoimpuestas, corren el riesgo de recluirse y a menudo experimentan angustia psicológica. Por último, pero no por ello menos importante, experimentan angustia psicológica, pues suelen ser víctimas de las creencias negativas y la discriminación de los demás, así que tienen más probabilidades de sufrir depresión, ansiedad y autodesprecio. Estos factores de estrés de las minorías dentro de la comunidad trans también pueden conducir al abuso de sustancias, a los trastornos alimentarios y a otras formas de automutilación.

¿Cómo superarla?

A pesar de las luchas a las que se enfrentan las comunidades transgénero, hay muchas maneras de superar la transfobia interiorizada. Una de las mejores maneras es acudir a una terapia de afirmación de género, que no pretende “reparar” a los clientes trans, sino ayudarles a aprender a reconocer su vergüenza, su trauma, el abuso relacionado con el género y otros síntomas depresivos. Si se experimenta discriminación por razón de género, la terapia puede crear un espacio seguro en el que las personas puedan identificar los factores de estrés relacionados con el estigma y superarlos.

Algunas formas comunes de terapia incluyen la terapia cognitivo-conductual (una terapia psicosocial que implica el reaprendizaje de buenos hábitos y el desarrollo de una asociación positiva con la propia identidad) y la terapia hormonal (una forma de terapia médica que permite a los adultos transgénero ajustarse más a su género). Para las personas trans, no binarias y n no conformes con su género que carecen de apoyo social, unirse a un grupo de apoyo puede disminuir significativamente su estrés y mitigar el estigma interpersonal e individual.

