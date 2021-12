Prohibido reír en Corea del Norte durante 11 días por el aniversario de la muerte de Kim Jong-il

Corea del Norte le ha prohibido a sus ciudadanos reír, beber y comprar como parte del luto de 11 días por el décimo aniversario del fallecimiento del ex líder y padre de Kim Jong Un, Kim Jong-il. “Durante el periodo de luto, no debemos beber alcohol, reír o realizar actividades de ocio”, dijo un norcoreano de la ciudad fronteriza de Sinuiju, en el noreste del país, según informó Radio Free Asia.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato, también dijo que si alguien de la familia muere durante el período de luto, no se le permite llorar en voz alta y el cuerpo debe ser sacado después de que el período de luto haya terminado. “La gente no puede ni siquiera celebrar sus propios cumpleaños si caen dentro del periodo de luto”, dijo el norcoreano al medio. “En el pasado, muchas personas que eran sorprendidas bebiendo o en estado de embriaguez durante el periodo de luto eran arrestadas y tratadas como criminales ideológicos. Se los llevaban y no los volvían a ver”, dijo la fuente.

Kim Jong-il, el segundo de la dinastía de la familia Kim, gobernó Corea del Norte durante 17 años hasta su muerte el 17 de diciembre de 2011. En ese entonces, los medios de comunicación estatales no informaron de la muerte de Il hasta dos días después, cuando una sirena sonó durante tres minutos al mediodía del viernes y los norcoreanos guardaron silencio y se inclinaron en señal de respeto a Kim Jong-il.

Desde el pasado 17 de diciembre, las banderas nacionales se bajaron a media asta y se vio a un gran número de personas subir a la colina Mansu de Pyongyang para depositar flores e inclinarse ante las estatuas gigantes de Kim Jong-il y Kim il-Sung, el fundador de Corea del Norte. Mientras tanto, Kim Jong Un también fue visto junto con cientos de funcionarios en una ceremonia fuera del Palacio del Sol Kumsusan en la capital, Pyongyang, donde los cuerpos embalsamados de su padre y su abuelo yacen bajo vidrio.

Vestido con un abrigo de cuero negro (que además está prohibido en el país para que nadie más lo use o lo lleve puesto), Kim Jong Un fue visto de pie y sombrío bajo una gran pancarta roja con una imagen de su padre, pero no se le mostró hablando. Los periódicos (todos ellos estrictamente controlados por el gobierno norcoreano) también publicaron artículos en los que se elogiaba a Kim Jong-il.

