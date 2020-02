Premios César: La Junta de la Academia renuncia por controversia de nominaciones a Roman Polanski

El consejo de administración de la Academia César, que otorga el equivalente francés de los Oscars, renunció en pleno el día de ayer, dos semanas antes de la ceremonia de gala, después de que más de 200 actores, productores, directores y personalidades del cine exigieran una “profunda reforma”.

La academia había sido objeto de críticas después de que la nueva película del director Roman Polanski, An Officer and a Spy, encabezara la lista de nominaciones para los premios César de este año, que se entregarán el próximo 28 de febrero. Como es conocido por todos, Polanski es buscado en Estados Unidos por la violación de una niña de 13 años desde el año 1978 y es persona non grata en Hollywood.

La academia emitió un comunicado a través de Twitter que habían tomado la decisión de forma unánime: “Para honrar a los hombres y mujeres que hicieron posible el cine en 2019, para encontrar la calma y asegurar que el festival de cine siga siendo solo eso, un festival, la junta directiva… ha decidido por unanimidad renunciar. Esta decisión colectiva permitirá la renovación completa de la junta”, añadieron.

De acuerdo con el diario Le Monde, se celebrará una asamblea general después de la próxima ceremonia de entrega de premios para elegir una nueva junta y una nueva dirección que trabajará en la aplicación de las reformas y la modernización. Más de 200 actores, productores, directores y personalidades del cine denunciaron la “disfunción” de la academia y la “opacidad” de sus cuentas, en una carta abierta.

También se quejaron de que los estatutos fundacionales de los César no han cambiado en mucho tiempo y que los casi 5.000 miembros de la academia no tienen voto ni voz en sus decisiones.

La junta de la academia respondió que pediría al Centro Nacional de Cine, un organismo del Ministerio de Cultura francés, que nombrara a un mediador para supervisar la “profunda reforma” de sus estatutos y su gobierno. La academia había anunciado previamente medidas para impulsar la representación femenina en su composición y representación.

La inclusión de la película de Polanski en la lista de los César fue condenada por el ministro de Igualdad de Francia, grupos feministas y críticos de cine, pero la Academia de los César dijo que no se podía esperar que adoptaran “posiciones morales” al evaluar las películas.

Desde entonces, varios grupos feministas franceses han instado a los votantes del César a desestimar la película de Polanski, titulada J’accuse en Francia, y anunciaron una protesta en las afueras de la ceremonia de entrega de premios, que se celebrará en el auditorio de la Salle Pleyel de París. “¡Cuando nos movilizamos, las cosas pasan!”, escribió el colectivo feminista Nous Toutes (Todas nosotras) en Twitter.

Otro grupo, Osez Le Feminisme, dijo: “Imagina lo que sigue. Un nuevo panel de votación sin autoconfianza, opacidad y sexismo masculino. ¿Finalmente dejaremos de aplaudir a los violadores y a los pedófilos en fuga?”

