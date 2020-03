Post Malone responde a los rumores de su estado de salud: “¡No estoy en las drogas! Me siento mejor que nunca antes en mi vida”

Los fanáticos de Post Malone están muy preocupados por la salud del cantante luego de que se hiciera viral un video en el que el cantante aparece en una presentación y comienza a girar los ojos hacia atrás, balbucear y a tropezar en el escenario.

Esto despertó la preocupación entre sus fanáticos quienes afirmaron a través de mensajes en las redes sociales, que el cantante estaba aparentemente drogado en esa presentación de su gira Runaway.

A raíz de esta alarma que encendió entre sus fanáticos, Post se refirió a los rumores sobre su consumo de drogas en su show en el FedExForum en Memphis, Tennessee la noche de este viernes.

“¡No estoy en las drogas! Me siento mejor que nunca antes en mi vida, y por esa razón es que lo doy todo en estas presentaciones, me caigo, y todas esas cosas divertidas. Para cualquiera que tenga esa preocupación, aprecio todo el cariño y el apoyo, pero me siento fantástico y no consumo drogas”.