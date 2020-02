¿Por qué Grimes criará a su bebé con género neutro?

Grimes ha acaparado los medios de comunicación mucho más de lo normal en las últimas semanas desde que anunció su embarazo con el magnate Elon Musk. Más recientemente, la artista reveló la fecha de nacimiento del bebé, y también dio las razones por las cuales no sabremos qué sexo o género tendrá.

Grimes, cuyo verdadero nombre es Claire Elise Boucher, dijo que aún no conoce el sexo del bebé y que no lo sabrá hasta que nazca. “No quiero que tenga género en caso de que no sea así como se sienten en su vida. No lo sé; solo siento que no es necesario que se sepa”, aseguró.

Adicionalmente, la interprete de My Name Is Dark y Delete Forever confirmó que ella y Musk criarán a su bebé con género neutro, hasta que este decida por si solo. “Pueden decidir su destino e identidad”, fueron las declaraciones de la artista, quien aseguró que la privacidad del bebé debe estar protegida.

“El bebé nacerá el 4 de mayo o el 5 de mayo”, dijo la cantante en una entrevista con la revista Twitch, para la cual también declaró que no ha tenido antojos aún. “Realmente no los tengo”.

La artista quien espera su primer hijo ya habló sobre los desafíos que enfrentó al principio de su embarazo. De hecho, el viernes, en otra entrevista, manifestó que su experiencia le ha dado “mucho más respeto por las personas que tienen bebés”.

