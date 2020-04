Pluto TV es la nueva plataforma gratuita con clásicos de MTV y Nickelodeon como “Daria”, “Rugrats” y “Pimp My Ride”

Si en la cuarentena has revisado todo el catálogo de Netflix, HBO GO, Prime Video, Hulu o el servicio streaming de tu preferencia y no encuentras nada que te motive a hacer una maratón de series o películas, descubrimos otra alternativa que tiene algunos de los títulos que seguramente marcaron tu infancia y la de muchos: Pluto TV.

Pluto TV es una plataforma streaming propiedad de ViacomCBS que ofrece televisión en vivo y contenido on demand, que no requiere ningún tipo de suscripción o registro, es decir, es completamente libre y gratuita. La plataforma ofrece cerca de 12.000 horas de contenido de compañías como CBS Studios, MTV, Nickelodeon, Paramount y Sony Pictures.

Lo que es realmente atractivo de Pluto TV es el hecho de que tiene varios de los shows que dejaron huella en nuestra infancia como los Rugrats, La Vida Moderna de Rocko, CatDog, Los Thornberrys y más, al igual que algunos de los clásicos de MTV en su época pre-realitys shows como Pimp My Ride, Punk’d o Daria.

Desde luego que también una selección nutrida de títulos de películas de diversos géneros (drama, acción, ciencia ficción, terror), clásicos del cine latino, telenovelas, documentales de naturaleza, realitys shows y competencias como Master Chef. Vale la pena destacar que también cuenta con las series animé Beyblade y Bakugan.

En el apartado de TV en vivo, se encuentran canales con los contenidos que mencionamos anteriormente con una programación variada en las 24 horas del día, los siete días a la semana. Así que ya no tienes excusas para decir que ya no tienes que ver en estos días de cuarentena: baja la app y ?¡listo!

