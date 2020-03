“Patria”: Las vidas destruidas por ETA en el País Vasco protagonizan la nueva serie de HBO

Como todos sabemos, HBO no es ajena a producciones de alto nivel: ya el año pasado el canal por cable nos trajo series como Chernobyl y Watchmen, y ya nos encontramos esperando Westworld, I Know This Much Is True y la próxima adaptación de Parasite de Bong Joo-Ho, pero antes de eso, HBO Europe se trae el primer trailer de Patria, que promete convertirse en una de las mejores producciones del 2020.

Patria es la adaptación de la novela homónima de Fernando Aramburu, y es un relato de vidas destrozadas por el terrorismo de ETA a través de la historia de una mujer llamada Bittori (Elena Irureta), quien ha visto su existencia destrozada por la organización separatista vasca.

La serie comienza el día en que ETA anuncia oficialmente el abandono de la lucha armada: Bittori decide regresar a la ciudad rural donde había vivido toda su vida y que abandonó años antes tras sufrir la violencia de los terroristas, que también mataron a su marido Txato. Sin embargo, su regreso no pasa desapercibido: se reencuentra con su vecina y amiga Miren, madre de un terrorista perteneciente a un comando de ETA, llamado Joxe Mari, y que será una de las relaciones más complejas del show. Así reza la sinopsis:

“Bittori quiere volver a vivir en el campo vasco entre aquellos que han arruinado su vida solo para cerrar un círculo antes de morir, ya que está enferma de cáncer: ¿podrá descubrir la identidad de quien mató a su marido, asesinado mientras iba a trabajar en una mañana lluviosa, y perdonarlo? ¿Y reconciliarse con Miren, que también vivió la tragedia de un hijo arrestado, torturado y encarcelado? El camino de estas dos mujeres hacia la pacificación, que abarca tres décadas en la historia del País Vasco, es una metáfora de la de toda una región de España desgarrada por la violencia en nombre del ideal de independencia”.

Patria fue creada y escrita por Aitor Gabilondo, y dirigida por Félix Viscarret y Óscar Pedraza. Además de Elena Irureta, el elenco está conformado por José Ramón Soroiz, Iñigo Aranbarri, Susana Abaitua, Ane Gabarain, Mikel Laskurain, Jon Olivares, Loreto Mauleón, y el ganador del Goya al mejor actor revelación, Eneko Sagardoy.

La serie se distribuirá en todo el mundo por HBO Europa, con la participación de HBO América Latina: está dividida en 8 episodios y se estrenará el 17 de mayo simultáneamente en Estados Unidos y en 61 países entre Europa y América Latina. A continuación, el impactante trailer.

