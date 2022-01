“Ozark”: Marty y Wendy se enfrentan a amenazas más cercanas de lo que piensan en el nuevo tráiler de la cuarta temporada

No cabe duda de que Ozark es uno de los mejores originales de Netflix, y la serie está llegando a su fin con el estreno la primera mitad de su cuarta y última temporada este mes. Como se ve en el nuevo tráiler publicado hoy por la plataforma de streaming, las cosas empiezan a calentarse en el oscuro y lúgubre mundo del drama familiar y el crimen. Para los que no hayan visto la serie, Ozark sigue contando la historia de Marty y Wendy Byrde, un matrimonio que traslada a su familia a los Ozarks para construir su imperio de blanqueo de dinero. Y como es de esperar, las cosas no salen necesariamente como se planean.

La sinopsis de esta última temporada reza así: “Marty y Wendy se libran de Helen y suben a la cima del imperio de Navarro. Encuentran otra oportunidad para salir de los Ozarks pero algunos pecados del pasado no se quedan enterrados y las amenazas más peligrosas vienen de la sangre”. Ominoso, ¿no? El reparto de Ozark incluye a Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Charlie Tahan, Jessica Frances Dukes, Lisa Emery, Felix Solis, Damian Young, Alfonso Herrera, Adam Rothenberg, John Bedford Lloyd, Joseph Sikora, Bruno Bichir, Katrina Lenk, CC Castillo y Ali Stroker. En la primera parte de la cuarta temporada habrá tres directores, entre ellos Andrew Bernstein, Alik Sakharov y Robin Wright.

La temporada 4 (Parte 1) de Ozark tendrá siete episodios, y llega a Netflix globalmente el 21 de enero. Puedes ver el tráiler a continuación.

