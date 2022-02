Oscars 2022: “The Power of The Dog” y “Dune” las grandes favoritas con 12 y 10 nominaciones respectivamente

El punto álgido de la temporada de premios está a la vuelta de la esquina, pues la mañana de hoy se revelaron las nominaciones a los Oscar 2022, y son tan caóticas como toda esta temporada de premios. Tracee Ellis Ross y Leslie Jordan anunciaron los nominados a la 94ª edición de los Premios de la Academia, y el dúo demostró tener suficiente humor e ingenio para presentar a quienes serán premiados en la gala a celebrarse el 27 de marzo de 2022.

La película de Netflix The Power of The Dog lideró las nominaciones con unas impresionantes 12 candidaturas, incluyendo la de mejor película, la de mejor director para Jane Campion y las de interpretación para sus cuatro protagonistas: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee. Dune se quedó atrás con 10 nominaciones (¡sin nominación para Denis Villeneuve!), seguida de Belfast y West Side Story con siete nominaciones cada una. El caos reinó en la categoría de Mejor Actriz, donde Lady Gaga fue sorprendentemente desairada a pesar de ser la única candidata que recibió nominaciones en las cuatro principales galas de premios precursoras, que incluyen los Globos de Oro, los Critics Choice Awards, los SAG Awards y los BAFTA. De hecho, House of Gucci solo recibió una nominación, a Mejor Maquillaje y Peluquería. En cambio, Kristen Stewart se recuperó de sus desaires en los SAG y los BAFTA para obtener su primera nominación al Oscar por Spencer, y Penélope Cruz se abrió paso por su interpretación en Madres Paralelas, uniéndose a las nominadas ampliamente previstas Jessica Chastain, Olivia Colman y Nicole Kidman.

Publicidad

En el apartado de mejor actor, Will Smith obtuvo su primera nominación al Oscar en casi 15 años por King Richard, uniéndose a Cumberbatch, Javier Bardem, Andrew Garfield y Denzel Washington. La coprotagonista de Smith, Aunjanue Ellis, también fue elegida como mejor actriz de reparto, entre las que se encuentran Dunst, Jessie Buckley, Ariana DeBose y Judi Dench. Por otra parte, Beyoncé y Billie Eilish recibieron sus primeras nominaciones al Oscar, en la categoría de mejor canción original por Be Alive de King Richard y No Time to Die de No Time to Die, respectivamente. Chile quedó representado por su nominación al corto animado Bestia, de Hugo Covarrubias y Tevo Díaz.

También hubo algunos récords: Jane Campion se convirtió en la primera mujer en recibir dos nominaciones por dirección; Ariana DeBose y Kristen Stewart son las dos primeras mujeres queer en conquistar nominaciones un mismo año; Flee de Jonas Poher Rasmussen se convirtió en el primer filme nominado al mismo tiempo en las categorías de animación, documental y mejor película internacional; Kenneth Branagh se convirtió en la primera persona nominada en siete categorías distintas en los premios Oscar durante su carrera; y el veterano actor de teatro Troy Kotsur hizo historia como el primer hombre sordo nominado a un Oscar al conseguir la nominación a Mejor Actor de Reparto por su trabajo en CODA.

A continuación, la lista completa de las nominaciones a los Oscar 2022.

Actuación de un actor en un papel principal

Javier Bardem en Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch en The Power of the Dog

Andrew Garfield en tick, tick…BOOM!

Will Smith en King Richard

Denzel Washington en The Tragedy of Macbeth

Publicidad

Actuación de un actor en un papel secundario

Ciarán Hinds en Belfast

Troy Kotsur en CODA

Jesse Plemons en The Power of the Dog

J.K. Simmons en Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee en The Power of the Dog

Actuación de una actriz en un papel principal

Jessica Chastain en The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman en The Lost Daughter

Penélope Cruz en Madres Paralelas

Nicole Kidman en Being the Ricardos

Kristen Stewart en Spencer

Publicidad

Actuación de una actriz en un papel secundario

Jessie Buckley en The Lost Daughter

Ariana DeBose en West Side Story

Judi Dench en Belfast

Kirsten Dunst en The Power of the Dog

Aunjanue Ellis en King Richard

Mejor película animada del año

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs. the Machines

Raya and the Last Dragon

Logro en cinematografía

Dune, Greig Fraser

Nightmare Alley, Dan Laustsen

The Power of the Dog, Ari Wegner

The Tragedy of Macbeth, Bruno Delbonnel

West Side Story, Janusz Kaminski

Logro en diseño de vestuario

Cruella, Jenny Beavan

Cyrano, Massimo Canteni Parreni y Jacquelene Durran

Dune, Jacquelene West y Robert Morgan

Nightmare Alley, Luis Sequeira

West Side Story, Paul Tazewell

Logro en dirección

Belfast, Kenneth Branagh

Drive My Car, Ryusuke Hamaguchi

Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson

The Power of the Dog, Jane Campion

West Side Story, Steven Spielberg

Mejor película documental

Ascension, Jessica Kengdon, Kira Simon-Kennedy y Nathan Truesdell

Attica, Stanley Nelson y Traci A. Curry

Flee, Jonas Poher Rasmussen, Monica Hellström, Signe Byrge Sørensen y Charlotte De La Gournerie

Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised), Ahmir Questlove Thompson, Joseph Patel, Robert Fyvolent y David Denersteen

Writing with Fire, Rentu Thomas y Sushmit Ghosh

Mejor corto documental

Audible, Matt Ogens y Geoff McLean

Lead Me Home, Pedro Kos y Jon Shenk

The Queen of Basketball, Ben Proudfoot

Three Songs for Benazir, Elizabeth Mirzaei y Gulistan Mirzaei

When We Were Bullies, Jay Rosenblatt

Logro en edición

Don’t Look Up, Hank Corwen

Dune, Joe Walker

King Richard, Pamela Marten

The Power of the Dog, Peter Sciberras

tick, tick…BOOM!, Myron Kersteen y Andrew Weisblum

Mejor película internacional del año

Drive My Car, Japón

Flee, Dinamarca

The Hand of God, Italia

Lunana: A Yak in the Classroom, Bhután

The Worst Person en the World, Noruega

Logro en maquillaje y cabello

Coming 2 America, Mike Marino, Stacey Morris y Carla Farmer

Cruella, Nadia Stacey, Naomi Donne y Julia Vernon

Dune, Donald Mowat, Love Larson y Eva von Bahr

The Eyes of Tammy Faye, Linda Dowds, Stephanie Ingram y Justen Raleigh

House of Gucci, Göran Lundström, Anna Caren Lock y Frederic Aspiras

Logro en música escrita para película (partitura original)

Don’t Look Up, Nicholas Britell

Dune, Hans Zimmer

Encanto, Germaine Franco

Madres Paralelas, Alberto Iglesias

The Power of the Dog, Jonny Greenwood

Logro en música escrita para película (canción original)

Be Alive de King Richard: Música y letra de DIXSON y Beyoncé Knowles-Carter

Dos Oruguitas de Encanto: Música y letra de Lin-Manuel Miranda

Down To Joy de Belfast: Música y letra de Van Morrison

No Time To Die de No Time to Die: Música y letra de Billie Eilish y Finneas O’Connell

Somehow You Do de Four Good Days: Música y letra de Diane Warren

Película del año

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Logro en diseño de producción

Dune, Diseño de producción: Patrice Vermette; Decoración de set: Zsuzsanna Sipos

Nightmare Alley, Diseño de producción: Tamara Deverell; Decoración de set: Shane Vieau

The Power of the Dog, Diseño de producción: Grant Major; Decoración de set: Amber Richards

The Tragedy of Macbeth, Diseño de producción: Stefan Dechant; Decoración de set: Nancy Haigh

West Side Story, Diseño de producción: Adam Stockhausen; Decoración de set: Rena DeAngelo

Mejor corto animado

Affairs of the Art, Joanna Quenn y Les Mills

Bestia, Hugo Covarrubias y Tevo Díaz

Boxballet, Anton Dyakov

Roben Roben, Dan Ojari y Mikey Please

The Wendshield Wiper, Alberto Mielgo y Leo Sanchez

Mejor corto de acción en vivo

Ala Kachuu – Take and Run, Maria Brendle y Nadene Lüchenger

The Dress, Tadeusz Łysiak y Maciej Ślesicki

The Long Gooddee, Aneil Karia y Riz Ahmed

On My Mend, Marten Strange-Hansen y Kim Magnusson

Please Hold, K.D. Dávila y Leven Menekse

Logro en sonido

Belfast, Denise Yarde, Simon Chase, James Mather y Niv Adiri

Dune, Mac Ruth, Mark Mangeni, Theo Green, Doug Hemphill y Ron Bartlett

No Time to Die, Simon Hayes, Oliver Tarney, James Harrison, Paul Massey y Mark Taylor

The Power of the Dog, Richard Flynn, Robert Mackenzie y Tara Webb

West Side Story, Tod A. Maitly, Gary Rydstrom, Brian Chumney, Andy Nelson y Shawn Murphy

Logro en efectos visuales

Dune, Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor y Gerd Nefzer

Free Guy, Swen Gillberg, Bryan Grill, Nikos Kalaitzidis y Dan Sudick

No Time to Die, Charlie Noble, Joel Green, Jonathan Fawkner y Chris Corbould

Shang-Chi & the Legend of the Ten Rings, Christopher Townsend, Joe Farrell, Sean Noel Walker y Dan Oliver

Spider-Man: No Way Home, Kelly Port, Chris Waegner, Scott Edelstein y Dan Sudick

Guión adaptado

CODA, de Siân Heder

Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi y Takamasa Oe

Dune, de Jon Spaihts, Denis Villeneuve y Eric Roth

The Lost Daughter, de Maggie Gyllenhaal

The Power of the Dog, de Jane Campion

Guion original

Belfast, de Kenneth Branagh

Don’t Look Up, guion de Adam McKay; historia de Adam McKay & David Sirota

King Richard, de Zach Baylen

Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson

The Worst Person in the World, de Eskil Vogt y Joachim Trier

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?