Oscars 2022: Los 9 mejores (y peores) momentos de una ceremonia marcada por una cachetada

La noche más importante de Hollywood volvió con estrellas, espectáculo y muchas (¡muchas!) sorpresas. La entrega de los premios Oscar regresó anoche al Dolby Theatre de Los Ángeles, después de que el año pasado se redujera la ceremonia en medio de la pandemia del COVID-19. Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes fueron las presentadoras después de tres años de ceremonias sin anfitriones, mientras que la decisión de la Academia de emitir los “premios” votados por los fans a las películas más taquilleras recibió un absoluto silencio durante la ceremonia. Lo sentimos por The Flash entrando en la fuerza de velocidad, o lo que sea que eso signifique para los fans de Zach Snyder.

Dune lideró la noche con el mayor número de victorias: seis, incluyendo la mejor fotografía y la mejor partitura. Por su parte, CODA triunfó en la categoría de mejor película (dándole el primer Oscar a un servicio de streaming, Apple TV+), tras una carrera a la par con The Power of The Dog, que al final, solo se llevó un premio a la mejor directora, Jane Campion, quien se convirtió en la tercera mujer en recibir el galardón, y completando el primer back-to-back de mujeres directoras tras la victoria de Chloe Zhao el año pasado. Sin embargo, todas las miradas estuvieron puestas en el momento más sorprendente de la noche con el enfrentamiento entre Chris Rock y Will Smith sobre el escenario, que cambió todo el ambiente del show.

A continuación, les ofrecemos algunos de los momentos más impactantes, conmovedores… y no tan agradables de los Oscars 2022.

Chris Rock vs. Will Smith

Si pensaban que la confusión en la entrega del Oscar a la mejor película entre La La Land y Moonlight había sido escandaloso, lo de anoche quedará para la historia: Mientras presentaba el premio al mejor largometraje documental (ganado por Summer of Soul de Questlove), Chris Rock hizo una “broma” de mal gusto sobre la esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, que sufre de alopecia y llevaba la cabeza rapada al evento. “Jada, te quiero; G.I. Jane 2, no puedo esperar a verla”, bromeó Rock, mientras Pinkett Smith reaccionaba desagradada en pantalla como respuesta. Segundos después, Smith procedió a irrumpir en el escenario y a abofetear a Rock, y se le vio murmurar: “Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca”. Rock estaba visiblemente sorprendido por el altercado, pero aún así bromeó: “Ha sido la mejor noche de la historia de la televisión”.

El incómodo discurso de Will Smith

Luego del altercado, la expectación era máxima para el anuncio del premio al mejor actor, que terminó ganando Smith, quien se mostró lloroso y ansioso durante el tenso discurso, que debería haber sido un momento de alegría. “Quiero pedir disculpas a la Academia”, dijo Smith, no mucho después de su acalorado encuentro con Rock. “Quiero pedir disculpas a todos mis compañeros nominados. Este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio. No se trata de ganar un premio para mí. Se trata de poder iluminar a toda la gente”. Smith dio las gracias al Richard Williams de la vida real, padre de las estrellas del tenis Venus y Serena Williams, al que retrata en la película King Richard. Su discurso hizo hincapié en el papel de Richard como protector de su familia, al tiempo que trazaba no tan sutilmente paralelismos entre su vida y la de Richard. “Sé que para hacer lo que hacemos, tienes que ser capaz de soportar los abusos. Tienes que ser capaz de que la gente hable mal de ti. En este negocio, tienes que ser capaz de que la gente te falte al respeto. Y tienes que sonreír y fingir que eso está bien”.

El performance de Beyoncé

El escenario del teatro Dolby simplemente no fue suficiente para contener la supernova que es Beyoncé, quien, de forma típicamente extravagante, hizo una interpretación de la canción original nominada al Oscar, Be Alive, en la ciudad de Los Ángeles. Ataviada con diamantes y un vestido de plumas, la estrella del pop abrió la ceremonia con su inspirador himno de King Richard, pavoneándose por una extensa pista de tenis de color verde lima y respaldada por docenas de bailarines y músicos vestidos con tonos verdes similares.

Troy Kotsur hace historia y rinde un hermoso homenaje a su padre

En una noche de discursos emotivos por parte de los ganadores, Troy Kotsur destacó con su desgarrador homenaje a su padre cuando la estrella de CODA aceptó el premio al mejor actor de reparto. El oriundo de Arizona (que es el primer hombre sordo que gana un Oscar de actuación) habló a través de un intérprete de señas. “Mi padre era el mejor signante de nuestra familia, pero tuvo un accidente de coche y se quedó paralizado del cuello para abajo y ya no pudo ‘hablar’ más”, dijo Kotsur. “Papá, he aprendido mucho de ti. Siempre te querré. Eres mi héroe”.

TImothée Chalamet y Kristen Stweart, con el pecho al aire

Timothée Chalamet y Kristen Stewart. Fotografía: Getty

Chalamet y Stewart llevaron looks para el recuerdo en la ceremonia: él, sin camisa, con un traje de Louis Vuitton, y ella, con shorts cortos y un gran escote, vestida con Chanel.

Ariana DeBose, haciendo historia

Ariana DeBose, ganadora del Oscar como actriz secundaria por West Side Story, hizo historia al convertirse en la primera mujer afrolatina abiertamente queer en obtener el galardón. “Imagina a una niña en el asiento trasero de un Ford Focus blanco”, dijo al final de su discurso. “Mírala a los ojos: ves a una mujer de color, abiertamente queer, una afrolatina que encontró su fuerza en la vida a través del arte. Y eso es lo que creo que hemos venido a para celebrar. A cualquiera que alguna vez haya cuestionado su identidad alguna vez o esté viviendo en espacios grises, le prometo esto: hay un lugar para nosotros”.

El sketch de la “prueba” de COVID

Tras anunciar que estaba soltera, la copresentadora Regina Hall aprovechó la oportunidad para poner a prueba a algunos de los actores más atractivos de la sala por “COVID”. Primero llamó a los solteros Bradley Cooper, Timothée Chalamet, Simu Lu y Tyler Perry para que subieran al escenario para hacer pruebas “aleatorias”, e intentó que Will Smith también subiera, asegurándole que su esposa lo había aprobado, pero él se quedó en su asiento. Sin embargo, fueron Jason Momoa y Josh Brolin los que se sometieron a una revisión corporal por parte de Hall, quien los manoseó de manera incómoda. Si un hombre le hubiese hecho esto a dos actrices presentando, hubiese sido increíblemente criticado, así que no nos imaginamos por qué decidieron hacer esto.

We Don’t Talk About Bruno, Feat. Megan Thee Stallion

Justo cuando pensabas que habías escuchado todo lo que había que escuchar de la canción We Don’t Talk About Bruno del filme animado Encanto (que se llevó el galardón a mejor filme animado), la rapera Megan Thee Stallion le dio un nuevo giro a la canción en el show del domingo. La ganadora del Grammy a la mejor artista revelación apareció por sorpresa durante la primera actuación en vivo de la canción con una estrofa totalmente nueva, ya que los cantantes Becky G y Luis Fonsi también se sumaron a la remezcla poco convencional, que dejó a muchos fans confundidos con su letra temática de los Oscar.

Lady Gaga y Liza Minnelli

Este momentazo de los #Oscars mientras Liza Minelli y Lady Gaga presentan el óscar a Mejor película:



-Gaga susurra a Liza al oído: "Yo te ayudo" ("I got you").



-Liza, nerviosa: "Lo sé. Gracias".pic.twitter.com/jXuqRzDyVP — Bricio Segovia (@briciosegovia) March 28, 2022

En lo que fácilmente pasará a ser el momento más dulce de la noche, Gaga acompañó a Minnelli en la presentación del último premio de la gala, el Oscar a la mejor película, a CODA. “El público, te quiere”, le dijo Gaga a Minnelli, de 76 años, que estaba en silla de ruedas. La actriz de Cabaret, ganadora del Oscar, pareció en un momento dado luchar por leer sus líneas en el teleprompter, cuando Gaga, de 36 años, se inclinó hacia ella y le dijo: “Yo te ayudo”. “Lo sé”, respondió Minnelli con calidez. El gesto de consuelo de Gaga recibió muchos elogios en las redes sociales, con usuarios que alabaron su “gentileza” y “respeto” por Minnelli.

