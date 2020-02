Oscars 2020: Los 10 mejores momentos de una ceremonia histórica y llena de sorpresas

Luego de los Golden Globes, la atención del mundo del cine se centró hoy en los Premios de la Academia, la noche más importante de Hollywood, o como le dice el director Bong Joon-Ho, “un evento local de cine”. La entrega número 92 de la historia del galardón estuvo llena de grandes expectativas: películas, actores, directores, guionistas, diseñadores de vestuario y más compitieron por esa codiciada estatua de oro en una ceremonia realizada en el Dolby Theatre de Hollywood, California.

Para los premios de este año, el formato sin anfitrión volvió a repetirse: al igual que el año pasado no hubo problema alguno ya que gracias a presentadores que fueron desde Sigourney Weaver hasta Keanu Reeves, cada categoría fue presentada sin incidentes. La ceremonia estuvo centrada en “el gran valor del entretenimiento, los grandes números musicales, la gran comedia y el poder de las estrellas”, de acuerdo con Karey Burke, el presidente de Entretenimiento de la cadena ABC, encargada de producir el evento.

Esta noche la gran ganadora fue sin duda Parasite, nuestra película favorita del año pasado, que terminó llevándose los galardones más importantes de la noche: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión original y Mejor Película Internacional. De hecho, hizo historia al convertirse en la primera producción coreana y de habla no inglesa en obtener el premio a Mejor Película en toda la historia de los Oscar. Está de más decir que fue una velada bastante emocional para el director Bong Joon-Ho y todo su crew.

En cuanto a los demás galardones, Joaquín Phoenix y Renée Zellwegger se hicieron con los premios de Mejor Actor y Mejor Actriz, mientras que las categorías de actuación secundaria recayeron en Brad Pitt y Laura Dern. El Oscar al guión adaptado lo ganó Taika Waititi por Jojo Rabbit; mientras que el premio por la Composición Original lo obtuvo Hildur Guðnadóttir por Joker. La favorita de la temporada de premios, 1917, solo obtuvo dos premios en categorías técnicas, mientras que Once Upon A Time… In Hollywood recibió el premio de Mejor Diseño de Producción. Little Women ganó por Mejor Vestuario, mientras que The Irishman se quedó sin estatuillas.

La ceremonia de hoy parece marcar, hasta cierto punto, un pequeño cambio en los premios hollywoodenses: desde hace un tiempo, los Oscars ya no tienen el atractivo que tenían antes por estar desconectados del mainstream, y por estar dominados por películas especializadas que casi parecen hechas a propósito para la “consideración de premios”. En los últimos 15 años, solo cinco ganadores de las mejores películas han recaudado más de 100 millones de dólares en el país, y excepto Moonlight, un aire de irrelevancia cultural parece haber llenado los recientes ganadores.

Sin embargo, el zeitgeist histórico de los Oscars de esta noche parece indicar que los más de 3.000 nuevos miembros de la academia parecen estar más abiertos (hasta cierto punto) a la diversidad, al menos cuando se trata de lenguas no inglesas. Pero no nos hagamos muchas ilusiones si esto no se hace común: todavía quedan muchos dinosaurios en la Academia, pero es bueno ver que la película que conquistó Cannes, los BAGTA, los SGA, y las taquillas alrededor del mundo fue también la que ganó el oscar. Aunque el caso de Parasite no se vuelva lo común, esta fue una ceremonia que nos dejó un buen sabor de boca, así que a continuación, los dejamos con algunos de los mejores momentos de la noche de hoy.

1. El opening de Janelle Monáe

Janelle Monáe fue la encargada del opening de la ceremonia de los Oscars, demostrando que no hacen falta anfitriones cuando está ella (junto a Billy Porter) sobre el escenario interpretando el clásico Come Alive para encender un poco la formalidad del evento… aunque Leonardo DiCaprio no se haya animado a cantar con ella.

2. Brad Pitt pide Oscars para los dobles de acción

En su discurso al momento de recibir el Oscar como Mejor Actor de Reparto por Once Upon A Time… In Hollywood, Brad Pitt destacó la importancia de los coordinadores de escenas de acción, así como de los dobles de acción, destacando que deberían ser reconocidos por la Academia ya que sin ellos, muchas de las películas que amamos no podrían ser posible.

3. Las Once Elsas

.@IdinaMenzel, @AURORAmusic and nine of the world's Elsas just took to the stage for a performance of "Into the Unknown." #Oscars pic.twitter.com/2QUW67HYiS — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

El primer momento musical de la noche estuvo protagonizado por Idina Menzel, quien interpretó la canción original Into the Unknown de la película animada Frozen 2 en muy buena compañía: las otras ocho cantantes que interpretan la voz del personaje en otros países: Willemijn Verkaik (Alemania); Maria Lucia Heiberg Rosenberg (Dinamarca), Lisa Stokke (Noruega), Takako Matsu (Japón), Carmen Garcia Saenz (América Latina), Kasia Łaska (Polonia), Anna Buturlina (Rusia), Gisela (España) y Gam Wichayanee (Tailandia), quienes también se unieron a la cantautora noruega Aurora. Fue un hermoso momento que nos recordó que la música en las películas cruza fronteras en varios idiomas.

4. La noche de Bong Joon Ho y Parasite

Sin duda alguna, las mayores (y mejores) sorpresas de la noche estuvieron protagonizadas por el director coreano Bong Joon-Ho y su película Parasite, que se terminó llevando los galardones de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión original y Mejor Película Internacional. Mientras recibía el premio como Mejor director, Bong rindió homenaje a Scorsese en su discurso, diciendo que cuando era joven “grabó en lo profundo de mi corazón” una cita de Scorsese: “Lo más personal es lo más creativo”. También agradeció a Tarantino por defender su trabajo: “Quentin, te amo”.

Definitivamente uno de los mejores momento del director Bong fue verlo con su flamante premio. Búscate a alguien que te mire como él mira a su Oscar.

please enjoy this gif of bong joon ho giggling at his oscar pic.twitter.com/6ErVC8NEef — Kathryn VanArendonk (@kvanaren) February 10, 2020

5. El look de Natalie Portman

Natalie Portman embroidered her Dior cape with all of the female directors who weren't nominated for #Oscars. Check out her explanation here. pic.twitter.com/kyyo2wVMZf — Amy Kaufman (@AmyKinLA) February 10, 2020

La actriz Natalie Portman tuvo uno de los mejores outfits en la alfombra roja de los Oscars: en un video viral publicado por la reportera de Los Angeles Times, Amy Kaufman, Portman explicó que su vestido negro y dorado incluía una capa bordada de Dior, en donde decidió incluir los nombres de las directoras que no fueron nominadas a los Oscars este año: Lorene Scafaria (Hustlers), Lulu Wang (The Farewell), Greta Gerwig (Little Women), Mati Diop (Atlantics), Melina Matsoukas (Queen & Slim), Alma Har’el (Honey Boy), Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighborhood), y Céline Sciamma (Portrait of a Lady on Fire). “Quería reconocer a las mujeres que no fueron reconocidas por su increíble trabajo este año de una manera sutil”, dijo Portman.

6. Taika Waititi también hizo historia

El escritor y director neozelandés Taika Waititi se convirtió en el primer indígena en ganar un Oscar: como miembro de la etnia Māori obtuvo el premio por Guión Adaptado gracias a la película Jojo Rabbit, y tuvo uno de los mejores discursos de la noche, dedicándole su victoria a “todos los niños indígenas del mundo que quieren hacer arte, bailar y escribir historias. Somos los narradores originales y podemos llegar hasta aquí también”, dijo.

7. ¿¡¿EMINEM?!?

Un clip con las mejores canciones del cine y de repente #EMINEM. Revivilo, dale play, cantalo, compartilo. #Oscars pic.twitter.com/gTnGKUeLZI — AP (@altapeli) February 10, 2020

Luego de un montaje con algunos de los mejores momentos musicales de la historia del cine, la Academia no dejó boquiabiertos con una presentación sorpresa de Eminem, quien interpretó su tema Lose Yourself de la película 8 Mile. Más de uno quedó en modo WTF, como Idina Menzel… y Martin Scorsese.

We are all Idina Menzel. pic.twitter.com/kV0BxEZvHj — Robert Mays (@robertmays) February 10, 2020

this GIF of Scorsese listening to Eminem is the GIF you never knew you needed in your life😂😭#Oscars pic.twitter.com/bCYmPrUsIk — UPROXX (@UPROXX) February 10, 2020

8. ¡Felicidades, Hildur Guðnadóttir!

Continuando con su racha de premios de esta temporada, la compositora islandesa Hildur Guðnadóttir se convirtió en la primera mujer en ganar la categoría de Composición Original por su trabajo en Joker desde que la categoría se uniera hace 20 años: si bien recordamos, antes se dividía en categorías dramática y de comedia. “A las niñas, a las mujeres, a las madres, a las hijas que escuchan la música que burbujea en su interior, por favor hablen más alto”, dijo Guðnadóttir en su discurso de aceptación. “Necesitamos escuchar sus voces”.

9. Billie Eilish y FINNEAS versionando a The Beatles

Nos quedamos con las ganas de escuchar el tema de la nueva película de James Bond, pues el “performance especial” de Billie Eilish durante la ceremonia de los Oscars fue para el segmento In Memoriam, dedicado a todos los miembros de la industria del cine que fallecieron en el último año. Para realizar el hoomenaje, Billie hizo un sentido cover del clásico Yesterday de The Beatles junto a su hermano.

10. El poderoso discurso de Joaquin Phoenix

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Después de cuatro nominaciones a lo largo de sus 37 años de carrera, Phoenix ganó su primer premio de la Academia por su actuación en Joker (que valga la pena destacar, es el único rol además de Vito Corleone en El Padrino que le da a dos actores diferentes un Oscar por el mismo papel). Durante su discurso, Phoenix habló sobre el uso de su “voz para los sin voz” antes de criticar la desigualdad de género, el racismo, la homofobia y la explotación de animales por “una nación, un pueblo, una raza, un género o una especie” que siente que tiene “el derecho de dominar” sobre las minorías. Hizo también un llamado al “amor y la compasión” para “desarrollar e implementar sistemas de cambio para beneficiar a todos los seres sensibles” antes de arremeter contra sus propias transgresiones pasadas… algunas en los sets de varias películas.

“He sido un sinvergüenza toda mi vida”, dijo. “He sido egoísta, he sido cruel a veces, difícil de trabajar, y estoy agradecido de que tantos de ustedes en esta sala me hayan dado una segunda oportunidad, y creo que es cuando estamos en nuestro mejor momento, cuando nos apoyamos y nos ayudamos a crecer.” Finalizó hablando de su difunto hermano, River Phoenix, y una canción que escribió cuando tenía 17 años: “Corre al rescate con amor, y la paz te seguirá”.

