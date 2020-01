Oscars 2020: “Joker” se lleva 11 nominaciones, mientras que “Parasite” hace historia con seis nominaciones

No es necesario ser un fanático del cine para saber que estamos en plena temporada de premios, y que el más grande de todos ellos — los Oscars — está a la vuelta de la esquina. La realeza de Hollywood se reunirá en el Dolby Theatre de Los Ángeles el próximo 9 de febrero para celebrar la 92° edición de los premios de la academia, y aunque los Golden Globes nos dieron algunas pistas hace pocos días, es difícil decir quién se llevará a casa los trofeos en las principales categorías.

Afortunadamente, este año de los Oscar no carece de dramatismo. Netflix está buscando su primera victoria como productores de la Mejor Película, un año después de que Roma de Alfonso Cuarón se quedara corta. No solo tiene uno, sino al menos dos contendientes encabezados por la elegíaca epopeya gángster de Martin Scorsese, The Irishman, y el drama íntimo sobre el divorcio de Noah Baumbach, Marriage Story.

Pero en el camino hacia las nominaciones ha resplandecido con un par de películas que exaltan a la pantalla grande con espectáculo y la celebridad: Once Upon A Time… In Hollywood de Quentin Tarantino y el continuo viaje de emoción de Sam Mendes durante la Primera Guerra Mundial, 1917. Hasta ahora, parece que Hollywood ha favorecido las películas que se estrenan tradicionalmente.

Sin embargo, hoy terminaron las teorías: las nominaciones a los Oscar fueron leídas desde la ciudad de Los Ángeles por los actores Issa Rae y John Cho, y fueron transmitidas en vivo hace momentos. En esta ocasión, Joker, el filme protagonizado por Joaquin Phoenix, se llevó 11 nominaciones a los Premios de la Academia, mientras que Parasite, el largometraje sur coreano dirigido por Bong Joon-ho, hizo historia al alcanzar la mayor cantidad de nominaciones al Oscar para una película coreano en la historia — y demás está decir que es una de las grandes favoritas para llevarse el galardón de mejor largometraje. Adicionalmente, Scarlett Johansson consiguió dos nominaciones por sus actuaciones — Mejor Actriz de Reparto en Jojo Rabbit, y Mejor Actriz Principal en Marriage Story.

Pero no esperemos más: a continuación los dejamos con las nominaciones de los Oscar 2020.

Mejor Película

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Mejor Director

Martin Scorsese, The Irishman

Todd Phillips, Joker

Sam Mendes, 1917

Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood

Bong Joon-ho, Parasite

Mejor Actor

Antonio Banderas, Pain and Glory

Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver, Marriage Story

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, The Two Popes

Mejor Actriz

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Marriage Story

Saoirse Ronan, Little Women

Charlize Theron, Bombshell

Renée Zellweger, Judy

Actor de Reparto

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins, The Two Popes

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

Actriz de Reparto

Kathy Bates, Richard Jewell

Laura Dern, Marriage Story

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Little Women

Margot Robbie, Bombshell

Guión Adaptado

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Just Mercy

Little Women

The Two Popes

Guión Original

Knives Out

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Película Animada

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

Película Internacional

Corpus Christi

Honeyland

Les Misérables

Pain and Glory

Parasite

Mejor Documental

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Mejor Cinematografía

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Mejor Diseño de Vestuario

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon a Time in Hollywood

Edición

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Maquillaje y Cabello

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

1917

Música Original

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

The King

Canción Original

I Can’t Let You Throw Yourself Away, Toy Story 4

I’m Gonna Love Me Again, Rocketman

I’m Standing With You, Breakthrough

Into the Unknown, Frozen II

Stand Up, Harriet

Diseño de Producción

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Edición de Sonido

Ford v Ferrari,

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Star Wars: The Rise of SkyWalker

Mezcla de Sonido

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Efectos Visuales

Avengers Endgame

The Irishman

1917

The Lion King

Star Wars: The Rise of Skywalker

Documental (Corto)

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone

Life Overtakes Me

St Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Cortometraje Animado

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Cortometraje Acción en Vivo

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbours’ Window

Saria

A Sister

A continuación un breve clip de la lectura de las nominaciones:

